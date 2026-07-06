La investigación policial del crimen de Os Rosales, en A Coruña, sigue en marcha una semana después

Ocho días después del crimen de Os Rosales en el que un hombre murió tras ser apuñalado por otro, la investigación policial sigue en marcha sin que se haya producido por el momento ninguna detención.

El crimen tuvo lugar a plena luz del día. Eran cerca de las 13:00 horas del domingo 28 de junio cuando un varón se abalanzaba en la calle Manuel Azaña sobre otro, J.M.M., para acto seguido apuñalarle en la zona de la garganta.

El herido logró llegar a la travesía de Os Rosales, donde finalmente se desplomó en las inmediaciones del colegio Emilia Pardo Bazán y de la residencia de ancianos La Obra de la Señora.

Por el momento hay un sospechoso del delito; un hombre que iba tapado con una gorra y una mascarilla. Esta misma persona tiene las manos tatuadas y antecedentes penales.

Poco tiempo después del crimen, además de la asistencia sanitaria, agentes de la Policía Nacional y de la Local se personaron en el lugar de los hechos para iniciar una investigación que continúa abierta y sobre la que se ha decretado secreto de sumario.

El móvil sigue siendo una incógnita y, aunque se podría tratar de un ajuste de cuentas, la Policía trabaja con todas las líneas de investigación abiertas.

Un barrio conmocionado

El pasado miércoles, familiares y amigos de la víctima colocaron un ramo de flores en su honor cerca del lugar de los hechos. Un par de días más tarde, el pasado viernes, se despidieron de J.M.M. con un pequeño acto en el cementerio de San Pedro de Visma, cerca del barrio en el que residía.

El crimen conmocionó también a los vecinos de Os Rosales, sorprendidos por la violencia de un suceso para nada esperable en un barrio conocido por su tranquilidad.

Al día siguiente de los hechos, Fernando Carrillo, presidente de la asociación vecinal, expresaba que estaban "impactados, tristes y preocupados".

"No nos lo creemos. No esperas algo así ni aquí ni en ningún sitio. Nunca pasó algo así. Es un barrio muy tranquilo, por el que se puede pasear tranquilamente", comentó entonces a Quincemil.

El presidente de la asociación vecinal reconoció que estaban "impactados", pero espera que Os Rosales siga siendo un lugar en el que "los niños puedan pasear y jugar con tranquilidad"

La investigación policial, en manos de la Nacional y de la que no han trascendido avances, continúa para esclarecer lo sucedido cuando se cumple más de una semana desde el crimen.