Estabilizado un incendio forestal en la AG-55 a las afueras de A Coruña

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este sábado en Arteixo, concretamente junto a la carretera AG-55 a su paso por Meicende, en el kilómetro 4 sentido salida de A Coruña. El aviso se recibió sobre las 18:16 horas y en poco más de una hora, sobre las 19:23 horas, ya estaba estabilizado.

Las llamas afectaron a unas zarzas situadas junto a la autovía de la Costa da Morte. Todavía no se ha estimado la superficie quemada, pero la rápida intervención invita a pensar que podría tratarse de menos de una hectárea.

La columna de humo es muy visible desde la propia carretera y también desde otros puntos cercanos de la localidad, como la piscina municipal.

En las tareas de extinción participaron dos agentes, una brigada y dos motobombas.

El incendio se produjo en un día de altas temperaturas no solo en Arteixo, sino en toda la comunidad. El calor ha hecho necesario activar una alerta roja, que tal y como ha informado la Xunta se extenderá también a la jornada del domingo.