Sin acuerdo entre Inés Rey y Miguel Lorenzo: vía libre a la querella por las acusaciones de acoso

El portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha declarado en la mañana de este lunes, en la que estaba prevista un acto de conciliación en los juzgados, que mantiene sus acusaciones sobre la alcaldesa Inés Rey a quien señala por unos supuestos casos de acoso sobre tres funcionarias municipales.

Minutos antes de la cita, prevista para las 11:00 horas, Lorenzo atendió a los medios de comunicación, a quienes avanzó que "yo lo único que hice fue verbalizar lo que ya se sabía y lo que se había denunciado con anterioridad. Hoy vengo aquí porque la alcaldesa me pide que le pida disculpas, que me retrate de mis declaraciones y que yo no pienso ni retratarme ni pedirle disculpas, porque todo lo que he dicho es verdad".

Para reforzar su argumentación, el popular ha asegurado también que tiene "prueba documental suficiente", así como testimonios que ratifican estos supuestos casos de acoso. Lorenzo señaló que algunas de las funcionarias "ya han declarado en los juzgados de institución" en relación a estas situaciones en el marco de otros procedimientos.

"Esta situación era muy conocida", apuntó.

Por el momento, no consta denuncia judicial sobre esta situación aunque, como indicó el popular, sí hay un expediente abierto.

El origen de la polémica

La causa de este acto de conciliación se remonta a un pleno municipal del pasado mes de diciembre, en el que Miguel Lorenzo afirmó que había tres trabajadoras del Concello que se habían sentido "amedrentadas" y que tenían "sensación de miedo" por unas supuestas situaciones vividas con la alcaldía, donde habrían sido "acosadas de forma verbal".

Estas declaraciones se produjeron tras una denuncia sobre José Manuel Lage Tuñas, portavoz del gobierno local y concelleiro de Economía e Planificación Estratéxica, por unas obras y cambios de uso en unos inmuebles de su propiedad.

La investigación fue archivada por la Fiscalía el pasado 11 de diciembre.

Tras las acusaciones de Lorenzo, Inés Rey anunció que tomaría acciones legales considerando la acusación "gravísima" y "absolutamente falsa", negando a su vez cualquier tipo de acoso.

La alcaldesa explicó que, ante esa imputación pública de un presunto delito, llamó personalmente a Lorenzo para pedirle una rectificación inmediata o que, de lo contrario, tomaría acciones legales. Ante la negativa de Lorenzo, Rey registró una papeleta de conciliación previa a la querella.

"Es imposible que pueda demostrar algo que no ocurrió. Ninguna funcionaria acudió a mi despacho ni fue acosada", insistió el pasado mes de diciembre.

El siguiente paso: la querella

Al no prosperar este acto de conciliación, finalmente tendrá lugar la querella.

Sobre esto, Lorenzo recalcó que "llegado el momento procesal oportuno, demostraré mi verdad".

"La alcaldesa pretendió callar a la oposición. Y yo tengo muy claro que, mientras sea oposición y mientras ocupe el puesto de portavoz municipal del Partido Popular, no me pienso callar nunca, ni me pienso amedrentar por una querella o por una conciliación que me presente la alcaldesa", añadió.

Aludiendo a la situación política nacional, el popular declaró que esta es "una forma que tiene de actuar el Partido Socialista. Estamos viendo todos los días lo que está sucediendo en los tribunales y cómo se defiende el Partido Socialista de sus vergüenzas, que nos sonrojan a todos, acusando a los jueces de prevaricadores o diciendo que sufren una persecución".

Citando también las declaraciones del alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, tras la renuncia de la concelleira Noemí Díaz la semana pasada, Lorenzo aseguró que "se sabrá toda la verdad".

"Yo me vengo aquí a defender y no me va a amedrentar. Desde luego callar, no me voy a callar nunca", subrayó.