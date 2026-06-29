Inés Rey insiste en que la dimisión de Noemí Díaz responde a motivos personales, mientras el BNG no lo considera un "hecho aislado"

La renuncia de la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, sigue centrando el debate político días después. Tanto la propia alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, como los representantes de la oposición (PP y BNG) se han pronunciado sobre esta noticia que se conocía el pasado viernes. Según explicó la propia alcaldesa, Inés Rey, la decisión respondió a "motivos personales". La propia Díaz no detalló las razones en su carta de renuncia, limitándose a señalar que había llegado el momento de "cerrar esta etapa" tras una reflexión personal.

Sin embargo, la salida de la concejala ha dejado entrever también diferencias internas dentro del PSOE coruñés. El alcalde de Culleredo, José Ramón Riobóo, expresó su respaldo a la exconcejala con un mensaje en redes sociales en el que, pese a respetar su decisión, apuntó que "el tiempo suele poner a cada uno en su sitio" y que "el paso de los meses ayudará a entender muchas cosas".

Precisamente, preguntadas sobre las palabras de su homólogo en Culleredo, Rey no quiso pronunciarse: "Yo no me dedico a comentar y opinar sobre cambios de otros ayuntamientos". "Estoy centrada en trabajar en el mío y es lo más sensato que podemos hacer los alcaldes", añadió.

Sobre este mismo tema, el de la salida de la concejala, la alcaldesa comentó que ella ya había dado "todas las explicaciones que se pueden dar". "Es una decisión que está basada en motivos personales y el gobierno sigue trabajando con normalidad", afirmó.

Por su parte, desde la oposición, tanto Avia Veira, del BNG; como el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, aprovecharon sus respectivos actos de este lunes para pronunciarse sobre este debate político. El BNG no quiso hacer valoraciones con anterioridad, pero en esta ocasión fue la propia Veira quien mostró su rechazo a un hecho que "nin é unha casualidade nin é un feito aillado".

PP

Miguel Lorenzo hizo referencia a las palabras de Riobóo coincidiendo con su asistencia al acto de conciliación con la alcaldesa por las acusaciones de acoso a varias funcionarias. Acusaciones que el popular mantiene. Precisamente, al hilo de esto, al igual que Riobóo, alcalde de Culleredo, manifestó que con el paso de los meses "se sabrá toda la verdad", "también se sabrá que lo que yo dije era todo verdad", apuntó en referencia a las palabras que el propio Miguel Lorenzo dijo durante un pleno, afirmando que había tres trabajadoras del Concello que se habían sentido "amedrentadas" y que tenían "sensación de miedo" por unas supuestas situaciones vividas con la alcaldía, donde habrían sido "acosadas de forma verbal".

BNG

Sobre la dimisión de la concejala de Movilidad, Veira considera que “nin é unha casualidade nin é un feito aillado”. "Responde á incapacidade de Inés Rey á hora de conformar e liderar un equipo minimamente cohesionado para gobernar a cidade”, remarcó Veira, quien en todo momento señaló a Inés Rey como la "responsable política". “Sen cohesión, sen coordinación, funcionando como compartimentos estancos, é imposíbel xestionar ben a cidade e o Concello", dijo.

La nacionalista también tuvo buenas palabras para Noemí Díaz: “É unha boa persoa e puxo todo da súa parte para xestionar ben a súa concellaría. Mais tal e como funciona o Goberno Local, centralizando todo o poder nunha soa persoa, era moi difícil que esa concellaría funcionase ben”.