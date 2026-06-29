El edificio multiusos de O Parrote en A Coruña se adentra en el verano sin fecha de apertura prevista

Casi un mes después de que se iniciara la autorización de la explotación y dos semanas después del inicio de la temporada de baño en A Coruña, el edificio multiusos de O Parrotesigue cerrado y sin una fecha de apertura clara en el horizonte. Las obras, todavía en marcha, finalizarán previsiblemente esta misma semana.

Esta infraestructura completará la plataforma de baño que se inauguró, incluyendo las gradas y dos piscinas, a finales de octubre del año pasado.

Así, este será el primer verano en el que se pueda disfrutar de estas instalaciones, anunciadas en abril del 2022. Además, cuentan por primera vez con servicio de socorrismo, en marcha desde el pasado 15 de junio.

Dos semanas después del inicio de la temporada de baño en la ciudad, habrá que esperar algo más para que el edificio esté listo para su uso.

Vista del edificio multiusos de O Parrote desde las gradas. CGM

Una vez abra, la previsión es que este albergue un ambigú con una terraza orientada al mar en la que se ubique una nueva cafetería.

También contará con una zona de vestuarios y otra para el servicio de salvamento.

Además, aquí se colocará lo necesario para practicar deportes náuticos con embarcaciones sin motor como kayak, paddle-surf, canoa o bici acuática y también incluye un pañol para las embarcaciones y un almacén.

La construcción de este edificio de usos múltiples corre a cargo de la Autoridad Portuaria con un presupuesto de 457.000 euros y adjudicadas, como fue la construcción de la plataforma, a Construcciones López Cao, S.L.

También fue el propio Puerto de la ciudad el que anunció la autorización de explotación de este mismo espacio a finales del pasado mes de abril.

Dos meses después, todavía no se ha informado de qué empresa será la encargada de gestionar este edificio.

En todo caso, la que lo haga ocupará este espacio durante, al menos, este verano y el próximo, ya que la autorización se extiende hasta el 30 de septiembre de 2027.

Plataforma de baño de O Parrote. Quincemil

Mientras, ya hay quien está aprovechando los primeros días de calor del verano para hacer uso de la plataforma flotante, que previsiblemente aumentará su actividad cuando también se puedan practicar aquí deportes náuticos.