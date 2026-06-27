El dardo de Culleredo tras la dimisión de la concejala de A Coruña Noemí Díaz

El alcalde de Culleredo y diputado provincial, el socialista José Ramón Riobóo, se ha pronunciado en redes sociales tras conocerse la dimisión de la concejala de A Coruña, Noemí Díaz. El regidor ha trasladado en primer lugar su apoyo a la edil saliente, en un mensaje en el que, aunque respeta la decisión, deja entrever su desacuerdo con la misma.

En sus declaraciones, Riobóo ha asegurado que "el tiempo suele poner a cada uno en su sitio", añadiendo que "en los momentos en los que se deciden las cuestiones más importantes para una ciudad y su área de influencia es cuando mejor se aprecia el valor de las personas y la trascendencia de las decisiones que se toman".

El dirigente socialista, considerado un hombre cercano al presidente provincial, Valentín González Formoso, ha ido más allá al señalar que "el paso de los meses ayudará a entender muchas cosas".

El alcalde de Culleredo ha remarcado además que su posición seguirá siendo la de defender el interés general por encima de cualquier otra consideración, insistiendo en que “la gente lo sabe” y que su grupo continuará vigilante ante las decisiones que afectan al área metropolitana.

La imagen elegida en Instagram, donde Riobóo sale en primer plano con Noemí Díaz en el centro y José Manuel Lage en un segundo plano, dentro de una reunión en María Pita con alcaldes del área metropolitana, no parece tampoco casual. Dicha imagen figura completa, sin recortes, en Facebook. En ella también se puede observar a Yoya Neira, edil herculina muy cercana a Riobóo con el que comparte trabajo en la Diputación.

Culleredo ha publicado en el BOP el pasado 13 de mayo el nombramiento de un asesor del equipo de Inés Rey, el número 14 de la lista Chema Castrillo. En el perfil público del Ayuntamiento de A Coruña continúa figurando como consejero técnico del tipo II. La figura de Riobóo se contrapone, dentro de las disputas internas en el partido socialista gallego, al de la alcaldesa herculina, una de las pocas que ostenta poder municipal en las siete grandes ciudades.

Con la caída de Lugo, en manos de Elena Candia debido al voto de María Reigosa que concurrió en las filas socialistas a las elecciones de 2023, tan solo las dos grandes ciudades del eje Atlántico (A Coruña y Vigo) están en manos del partido socialista, tercera fuerza parlamentaria en Galicia. Ferrol y Lugo están gobernadas por el PP, Ourense por Democracia Ourensana, y Santiago de Compostela y Pontevedra por el Bloque Nacionalista Galego.