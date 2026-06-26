¿Qué se sabe sobre la regeneración de As Xubias, en A Coruña, dos años después de su anuncio?

A finales de marzo de 2025 el edificio de la antigua discoteca Pachá, en As Xubias, se convirtió en escombros y la parcela fue vallada. Justo un año después fue demolido el viaducto de acceso al CHUAC sobre la avenida de A Pasaxe, frente a As Xubias, una actuación clave para la ampliación del hospital de A Coruña.

Muy cerca, el Gobierno central trabaja en la construcción de un paseo en el litoral de la ría coruñesa a lo largo de 470 metros entre el puente de A Pasaxe y el colegio Santa María del Mar.

Estas son las únicas obras ejecutadas en una zona de la ciudad y en su entorno más próximo para el que hace dos años, a comienzos de julio de 2024, el Concello anunció una ambiciosa regeneración urbana de la mano del prestigioso arquitecto inglés David Chipperfield y del fondo inversor europeo Ginkgo Advisor.

Este proyecto, para el que se firmó un convenio y del que se avanzaron líneas maestras en los meses siguientes al paseo del propio Chipperfield por el núcleo marinero de As Xubias de Abaixo, afectaría al tramo costero entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe.

Antigua parcela de Astilleros Valiña, junto a la playa de Oza y bajo la desaparecida discoteca Pachá. Quincemil

Han pasado casi dos años desde que los vecinos tuvieron conocimiento del plan, cuyo desarrollo, que ya se preveía largo, depende de una modificación urbanística en el ámbito que aún no ha pasado por el Pleno municipal y cuyo apoyo no está garantizado.

El BNG, del que el Gobierno local necesitaría el apoyo para sacar adelante este cambio del planeamiento urbanístico en As Xubias, votó a favor del convenio entre el Ayuntamiento y Ginkgo en julio de 2025; el PP se opuso.

Un año después la relación entre nacionalistas y socialistas ha cambiado y la candidata del Bloque a la Alcaldía, Avia Veira, ha anunciado que no aprobará iniciativas plenarias del Ejecutivo hasta que ponga solución a un exceso de gastos advertido por el interventor municipal.

Cambio urbanístico en 2026

¿Por qué aún no hay propuesta regeneradora para As Xubias? El portavoz municipal, José Manuel Lage, ha situado el planteamiento del cambio urbanístico que afectará a la zona próxima a la playa de Oza, a As Xubias de Arriba y de Abaixo y al tramo hasta el puente antes de que acabe 2026.

Hasta entonces, tanto el Ayuntamiento como la empresa Castro de Oza, participada por Ginkgo, trabajan en la modificación. Al mismo tiempo, desde la fundación RIA, de David Chipperfield, también se ha avanzado en el proyecto de regeneración, para el que la institución aún no ha puesto fecha de presentación.

Acceso cortado hacia As Xubias de Arriba por las obras del CHUAC. Quincemil

Ginkgo cambió de director general para España y Portugal este año: Javier Catena relevó a Antonio Truan, con quien el Concello firmó en julio de 2024 el convenio para As Xubias que primero fue objeto de alegaciones y acabó aprobándose en el Pleno más de un año después; Truan es consejero y secretario de Castro de Oza.

"El proceso de elaboración del documento de modificación puntual del plan general continúa avanzando conforme a la planificación prevista. Actualmente, el documento se encuentra en una fase muy avanzada y próximo a su presentación para aprobación", apuntan fuentes de Ginkgo Advisor.

Vivienda, clave para el convenio

Los vecinos de As Xubias recibieron en julio de 2024 la visita de la alcaldesa, Inés Rey, acompañada por Chipperfield. Hasta ese día nada sabían del proyecto de transformación integral para su zona de arraigo marinero. Se fueron enterando de detalles los días siguientes y semanas después hubo las primeras reuniones con representantes de Ginkgo y Castro de Oza.

Núcleo marinero de As Xubias de Abaixo. Quincemil

El fondo ya había adquirido más de 25.000 metros cuadrados en el ámbito, parcelas o casas deshabitadas, y tanteó a otros propietarios que no aceptaron vender sus terrenos. También habló con el dueño del pazo del Inglés, una finca privada de gran superficie para la que planteó la expropiación.

Una senda peatonal, espacios públicos, zonas verdes, un ascensor y viviendas formaban parte del esquema inicial que se adelantó en un primer momento. Los pisos se levantarían en la parcela que antiguamente ocupaba Astilleros Valiña, a los pies de donde estaba Pachá y al borde de la playa de Oza.

El BNG alegó en contra de la parte inmobiliaria del proyecto y demandó rebajar la edificabilidad de acuerdo con un cambio en el plan general pendiente de llevar a cabo desde 2022, así como incluir la construcción de viviendas protegidas.

Sus reclamaciones fueron atendidas, por eso votó a favor del convenio en 2025. El PP se opuso de pleno al plan al considerar que el Concello y el fondo inversor pretendían promover un "pelotazo" inmobiliario en la zona.

Desconocimiento vecinal

"Mientras no acaben las obras del hospital, aquí no se va a hacer nada" augura el miembro de una asociación cultural asentada en As Xubias. El acceso desde la parte alta hacia las viviendas de la zona marinera está cortado por las obras que sucedieron al derribo del viaducto del CHUAC, que no se sabe cuándo acabarán, y solo se puede llegar al borde del mar desde el aparcamiento exterior del Materno Infantil con regulación semafórica por una estrecha vía.

Vehículos en As Xubias de Abaixo, con el Materno Infantil al fondo. Quincemil

Vecinos que asistieron a las primeras reuniones con emisarios de Castro de Oza aseguran que llevan meses sin saber nuevos detalles del proyecto. "En el Concello nos han dicho que pronto sabrían dar una respuesta".

Una vecina que prefiere no dar el nombre sale de su vivienda para sentarse frente a la ría. "Por arriba no se puede pasar, por abajo entran todos los coches. Es lo que vemos. Del resto no sabemos nada".

Regenerar As Xubias se anunció con gran entusiasmo y cada vez que se alude al proyecto, que se anuncia con fecha de 2023 en la página web de Ginkgo, se dibuja una transformación sostenible y ejemplar del entorno. El camino, como se preveía, es largo, y quizá se tropiece con nuevos obstáculos.