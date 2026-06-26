Este lunes arrancan los trabajos para adaptar la Tercera Ronda al futuro barrio de Visma, en A Coruña

A Coruña afronta un nuevo avance en la transformación de la zona de Visma con el inicio, el próximo lunes 29 de junio, de las obras de remodelación de la rotonda que conecta este ámbito con la Tercera Rolda, una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

El proyecto, impulsado por la Xunta de Compensación de Visma, contempla la intervención en unos 340 metros de la Tercera Ronda, entre la salida del falso túnel y la actual glorieta, con el objetivo de adaptar este nudo viario al desarrollo del futuro barrio, que sumará más de 3.600 viviendas, de las que alrededor de una cuarta parte serán de protección oficial.

La actuación no solo reorganizará el tráfico con la creación de una vía de dos carriles por sentido, sino que también incorporará nuevas conexiones peatonales y un carril bici, además de mejoras en la accesibilidad hacia San Pedro de Visma. En paralelo, se ejecutarán nuevas infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones, gas e iluminación pública.

En el ámbito de la movilidad, tras las reuniones de coordinación entre el Ayuntamiento y la dirección de obra, se ha diseñado un plan en cuatro fases entre finales de junio y septiembre para mantener la circulación activa durante los trabajos. La primera fase arrancará con la demolición de la mediana central, permitiendo en todo momento dos carriles por sentido en la Tercera Rolda.