San Juan deja 174 asistencias sanitarias en A Coruña: menos intoxicaciones etílicas y más quemaduras

Aunque la noche de San Juan sea la más esperada del año, el calor, las aglomeraciones y, sobre todo, el alcohol vuelven a dejar cada año un reguero de incidencias difíciles de evitar. La noche de San Juan 2026 se saldó en A Coruña con 174 asistencias sanitarias y 28 traslados hospitalarios, según el balance facilitado por el Concello.

El dispositivo sanitario desplegado para la celebración registró un volumen de incidencias similar al del año pasado, aunque con un ligero aumento de las atenciones por quemaduras, heridas y golpes. En cambio, las intoxicaciones etílicas descendieron de forma notable, con una reducción del 25 % respecto a 2025.

Entre las principales patologías atendidas durante la madrugada destacaron las quemaduras, que volvieron a situarse a la cabeza de las intervenciones con 56 casos registrados. También fueron frecuentes las heridas y laceraciones de diversa consideración, con 32 asistencias, así como las 30 actuaciones relacionadas con el servicio de salvamento y socorrismo.

El balance incluye además 25 intoxicaciones etílicas, 19 accidentes y traumatismos y 11 limpiezas oculares, una de las incidencias habituales en una noche marcada por el humo de las hogueras y el uso de material pirotécnico.

Del total de personas atendidas, 95 fueron mujeres (54,6 %) y 79 hombres (45,4 %). Además, 28 personas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia al hospital de referencia para una valoración más exhaustiva.

Por puntos de atención, el Puesto Sanitario Avanzado (PSA) concentró la mayor parte de la actividad, con 119 asistencias, lo que representa el 68,4 % del total. Le siguieron el puesto del Orzán, con 30 intervenciones, y el de Riazor, con 25.

La franja más intensa para los servicios sanitarios se produjo entre la una y las tres de la madrugada, cuando se concentró el mayor número de incidencias de toda la noche.

Junto al dispositivo sanitario, el Punto Violeta atendió e informó a un total de 1.011 personas durante la celebración. De ellas, 624 fueron mujeres y 387 hombres, consolidándose como uno de los recursos de referencia en una de las noches más multitudinarias del año en la ciudad.