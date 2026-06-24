A Coruña celebra el San Juan más limpio de los últimos años: 22,7 toneladas, la mitad que en 2025

La mañana después de la noche más multitudinaria del año dejó una imagen poco habitual en A Coruña. Donde horas antes se habían reunido más de 200.000 personas para celebrar San Juan, los servicios de limpieza retiraron 22,76 toneladas de residuos de los arenales, prácticamente la mitad que en 2025, cuando se recogieron 44 toneladas.

El Concello calificó el resultado como el mejor de los últimos años y atribuyó esta reducción tanto a la mayor concienciación ciudadana como a las campañas impulsadas durante los últimos meses para fomentar una celebración más sostenible.

"Es un claro síntoma de que la ciudadanía está cada vez más concienciada y de que se divierte de una forma cada vez más responsable", destacó la alcaldesa, Inés Rey, que felicitó a los coruñeses por su comportamiento durante una de las noches más concurridas del calendario festivo.

Uno de los factores que contribuyó a este resultado fue el proyecto piloto de parcelas reservadas en la playa de Riazor. Las 55 entidades participantes se comprometieron a recoger sus propios residuos tras la celebración y el balance fue, según el Concello, muy positivo. Las zonas delimitadas amanecieron prácticamente sin basura y presentaron un estado notablemente mejor que el resto de espacios donde se realizaron hogueras.

"Vamos por el buen camino", señaló Rey, quien avanzó que el objetivo municipal sigue siendo reducir al máximo los residuos generados durante la fiesta. La alcaldesa recordó, no obstante, que alcanzar el residuo cero es imposible debido a los restos de las hogueras y a la arena que inevitablemente se retira durante las labores de limpieza.

La reducción de basura llega además en una edición especialmente multitudinaria. Más de 200.000 personas participaron en las celebraciones repartidas entre los arenales y los distintos barrios de la ciudad, lo que obligó a desplegar un operativo integrado por más de 1.000 personas entre efectivos de emergencias y personal de limpieza.

Menos intoxicaciones etílicas y cifras similares de asistencias

El balance sanitario también deja datos positivos. El dispositivo preventivo registró 174 asistencias y 28 traslados hospitalarios, unas cifras similares a las del año pasado.

Entre las incidencias más frecuentes destacaron las quemaduras, con 56 casos atendidos, seguidas de las heridas y laceraciones (32), las intervenciones relacionadas con salvamento y socorrismo (30), las intoxicaciones etílicas (25), los accidentes y traumatismos (19) y las limpiezas oculares (11).

Precisamente las intoxicaciones etílicas protagonizan uno de los descensos más significativos del balance. Las atenciones relacionadas con el consumo de alcohol se redujeron un 25 % respecto a la edición anterior, un dato que el Concello interpreta como una muestra de una celebración cada vez más responsable.

Las asistencias sanitarias se repartieron entre 79 hombres y 95 mujeres. El Puesto Sanitario Avanzado concentró la mayor actividad, con 119 intervenciones, seguido del puesto del Orzán, con 30, y del de Riazor, con 25. El momento de mayor actividad se produjo entre la una y las tres de la madrugada.

Por su parte, el Punto Violeta atendió e informó a un total de 1.011 personas durante la celebración, de las que 624 fueron mujeres y 387 hombres.

Con menos residuos, menos intoxicaciones etílicas y sin incidentes reseñables, el Concello considera que A Coruña ha vivido este 2026 uno de los San Juan más limpios y tranquilos que se recuerdan, pese a tratarse también de una de las ediciones más concurridas de las últimas décadas.