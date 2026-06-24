Alerta amarilla en A Coruña por tormenta acompañada de granizo a partir de esta tarde

La Noche de San Juan dejó en A Coruña una estampa prácticamente perfecta para disfrutar de las hogueras, las sardinas y la fiesta en la playa. Aunque para muchos las temperaturas fueron incluso demasiado elevadas, el buen tiempo acompañó durante toda la celebración. Sin embargo, la tregua meteorológica tiene las horas contadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afectará a A Coruña a partir de las 18:00 horas. El aviso permanecerá vigente hasta las 08:00 horas del jueves.

Según las previsiones de la agencia meteorológica, el episodio estará marcado por precipitaciones que podrán dejar una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas que podrían venir acompañadas de granizo.

El cambio de tiempo llega apenas unas horas después de una de las noches más multitudinarias del año en la ciudad, que reunió a más de 200.000 personas entre las playas y los distintos barrios coruñeses.

De este modo, A Coruña pasará en apenas unas horas de una de las noches de San Juan más cálidas y concurridas de los últimos años a un escenario meteorológico completamente diferente, marcado por la lluvia, las tormentas y la posibilidad de granizadas.