Una Torre de Hércules hecha con palés arderá en San Juan: así es la falla de este barrio de A Coruña

El San Juan en A Coruña no solamente se vive en las playas del Orzán y de Riazor o en las calles del centro, sino también en los barrios de la ciudad. Que se lo pregunten, si no, al Barrio de las Flores, que cada año intenta superarse con su "falla" casera, que prenden a medianoche. Este año tiene como temática la Torre de Hércules.

Desde ayer por la noche, algunos vecinos trabajan en una de las plazas del barrio para montar la estructura. Para ello están utilizando palés de madera que, colocados cuidadosamente en forma de torre, han conseguido dar forma este mediodía a un homenaje al faro romano, Patrimonio de la Humanidad y uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Lo cierto es que la estructura ha quedado tan impresionante, que no son pocos los vecinos y curiosos que se han acercado hasta la plaza para poder contemplar esta obra de arte con sus propios ojos y tomar fotos y vídeos.

Algunas de las personas que participaban en su construcción explicaron este mediodía que su intención era continuar trabajando durante la tarde para rematar la falla e incluso añadirle pintura. Sin embargo, su aspecto definitivo no se conocerá hasta las horas previas a la tradicional quema de medianoche.