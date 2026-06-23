Dos accidentes en A Coruña dejan un herido en Alfonso Molina y un coche volcado en la avenida de Arteixo

Una mujer de 54 años ha resultado herida este martes por la tarde en un accidente entre dos vehículos en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña.

Según indican fuentes de la Policía Local el incidente se produjo sobre las 16:38 en dirección salida de la ciudad, a la altura del Carrefour y del concesionario Seat.

Se trata de un choque por alcance entre una furgoneta y un coche, en el carril central, que habría provocado a su vez un tercer vehículo afectado. La conductora de uno de los vehículos habría resultado herida leve tras el impacto del airbag.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias para atender a la mujer.

Asimismo, sobre las 16:23 horas tenía lugar otro accidente en la avenida de Arteixo a la altura del Tanatorio. El incidente consistió en otro choque entre dos coches, pero se saldó sin personas heridas. Aunque uno de los vehículos volcó tras el impacto.