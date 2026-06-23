Desierta la licitación de Nostián: A Coruña reabrirá el proceso en julio y adaptará los pliegos

El proceso de licitación para la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, en A Coruña, ha quedado desierto tras no haberse presentado ninguna oferta por parte de las empresas interesadas. Ante esta situación, el Ayuntamiento de A Coruña ha confirmado que volverá a abrir el procedimiento en el mes de julio, con el objetivo de garantizar la concurrencia y desbloquear un contrato considerado clave para el servicio de tratamiento de residuos de la ciudad.

Según ha informado el Gobierno local, la decisión de reactivar la licitación irá acompañada de la introducción de pequeños ajustes en los pliegos administrativos y técnicos, con el fin de reforzar la seguridad económica del contrato y mejorar las condiciones para los posibles licitadores.

El objetivo, explican fuentes municipales, es hacer más atractivo el concurso público sin comprometer la calidad del servicio ni la sostenibilidad del sistema de tratamiento de residuos.

El Ejecutivo municipal defiende que la filosofía del contrato pasa por ajustar al máximo el coste que el Ayuntamiento asume por la gestión de la planta, buscando un equilibrio entre eficiencia económica y prestación del servicio. En este sentido, insisten en que el nuevo intento de licitación pretende corregir los elementos que hayan podido generar incertidumbre en el mercado y que podrían haber influido en la ausencia de ofertas.

Además, el Ayuntamiento ha avanzado que en los próximos días se convocará la comisión especial de seguimiento de la planta de Nostián, un órgano en el que el Gobierno local viene informando periódicamente a los grupos municipales sobre la situación del contrato, su evolución y los pasos administrativos previstos. En esta reunión se explicará con detalle el calendario previsto y las modificaciones que se introducirán en los pliegos de cara a la nueva licitación.

La planta de Nostián, pieza central del sistema de tratamiento de residuos de A Coruña y su área metropolitana, continúa funcionando en régimen de continuidad administrativa a la espera de que se adjudique un nuevo contrato estable. El actual proceso es considerado estratégico por su volumen económico y por su impacto en la gestión de residuos urbanos.

Críticas del PP y petición de explicaciones en el Pleno

La situación ha generado una dura reacción por parte del Grupo Municipal Popular, que responsabiliza directamente a la alcaldesa, Inés Rey, del resultado del proceso de licitación. El PP sostiene que la ausencia de ofertas evidencia, a su juicio, un problema de diseño del contrato y de falta de viabilidad económica.

Los populares han anunciado que llevarán el asunto al próximo Pleno municipal mediante una pregunta oral, en la que pedirán explicaciones al Gobierno local por lo que consideran un "fracaso de gestión" en la tramitación del contrato de Nostián. En su análisis, el grupo municipal señala que el expediente había recibido advertencias previas sobre su complejidad y su encaje económico, tanto por parte de la Administración General del Estado como desde el propio ámbito político local.

En este sentido, el PP afirma que el contrato, con un valor global cercano a los 589 millones de euros, era de una enorme complejidad técnica y financiera, y que la falta de ofertas confirma, en su opinión, las dudas expresadas durante su tramitación. También subraya que la planta lleva sin nuevo contrato estable desde 2019, lo que prolonga una situación de gestión transitoria que consideran perjudicial para el servicio.

El grupo municipal popular añade además que seguirá exigiendo responsabilidades políticas en el Pleno y en los órganos de control municipal, al entender que la situación de Nostián es un ejemplo más de problemas en la gestión de grandes contratos de la ciudad.

Un contrato clave que vuelve a empezar desde cero

Con la licitación ahora desierta, el Ayuntamiento se ve obligado a reiniciar el proceso administrativo, lo que supone una nueva demora en la adjudicación de uno de los contratos más relevantes del área de servicios urbanos. El nuevo intento previsto para julio buscará atraer a operadores especializados del sector mediante la revisión de las condiciones económicas y técnicas del expediente.

Mientras tanto, la planta de Nostián continuará operando en régimen de continuidad, a la espera de que el nuevo procedimiento permita finalmente adjudicar un contrato estable que garantice la gestión a largo plazo del tratamiento de residuos en A Coruña y su entorno metropolitano.