Alerta roja en A Coruña por altas temperaturas antes de la noche de San Juan: la Xunta pide precaución

A Coruña afronta una jornada de calor intenso. Este 23 de junio, coincidiendo con las celebraciones por San Juan, la ciudad prevé alcanzar los 33 ºC a la sombra, según la última actualización de MeteoGalicia.

Ante esta situación, el servicio meteorológico ha activado avisos de nivel amarillo entre las 15:00 y las 21:00 horas, mientras que la Xunta de Galicia ha declarado una alerta sanitaria de nivel rojo por el intenso episodio de calor.

Alerta roja en A Coruña

En el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos sobre la salud, y según los datos enviados por MeteoSalud y por MeteoGalicia, el Ejecutivo regional ha ampliado las zonas en nivel rojo por altas temperaturas.

Este aviso afectará a la zona isoclimática del noroeste de A Coruña, incluida también la ciudad. Asimismo, permanecerán en alerta los siguientes municipios: Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño, Vilarmaior.

Para anticiparse a los posibles efectos de las altas temperaturas en la salud de la población gallega, la Xunta ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior hasta las 20:00 horas en el noroeste de A Coruña.

Mareos, cansancio y debilidad

En un comunicado, la Xunta recuerda que las temperaturas excesivas pueden provocar problemas de salud, como mareos, cansancio, debilidad, fatiga y calambres musculares, síncopes, deshidratación, insolación y golpe de calor.

"El calor excesivo puede alterar nuestras funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de compensar sus variaciones de temperatura", explica Saúde Pública. "Una temperatura muy elevada produce pérdida de líquidos y de electrolitos que son necesarios para el funcionamiento normal de los distintos órganos", agrega.

En esta línea, los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son personas mayores de 65 años y menores de 4 años, sobre todo los menores de un año; y personas que padecen patologías (enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.).

Algunos consejos que debe seguir la población son los siguientes: beber más líquidos sin esperar a tener sed, evitar bebidas calientes y alcohólicas , aumentar el consumo de ensaladas y usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada.

La Xunta recomienda también permanecer en espacios ventilados y acondicionados, utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda, durante el día bajar las persianas y abrirlas por la noche para refrescar y evitar actividades al aire libre en las horas de más calor.