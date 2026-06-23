Alerta amarilla por calor en pleno San Juan: A Coruña alcanzará los 35 grados durante la tarde

A Coruña vive hoy, 23 de junio, una de sus jornadas más multitudinarias. La noche de San Juan, coruñeses y turistas se echan a la calle para vivir una celebración única. Celebración que este año, además del calor que desprenden las hogueras, estará marcada por las altas temperaturas. Y es que para el día de hoy está decretada una alerta amarilla por calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados.

La previsión sitúa las horas más complicadas entre las 15:00 y las 21:00 horas, precisamente el periodo en el que miles de personas ocupan los arenales para reservar espacio de cara a la noche más mágica del año. Aunque la cercanía del mar suele suavizar las temperaturas en la ciudad, la combinación de altas temperaturas, exposición solar prolongada y una gran afluencia de personas convierte esta jornada en una de las más exigentes del verano en términos meteorológicos.

Ante esta situación, las recomendaciones pasan por mantener una hidratación constante, utilizar protección solar adecuada y evitar la exposición directa al sol durante largos periodos de tiempo.

También se aconseja llevar gorra o sombrero, buscar zonas de sombra siempre que sea posible y prestar especial atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza, cansancio extremo o náuseas, algunas de las señales asociadas a los golpes de calor.

Una noche de San Juan multitudinaria

En cuanto a la noche de San Juan, las temperaturas apenas darán tregua en A Coruña. Las mínimas se situarán entre los 19 y los 20 grados, muy cerca del umbral que marca una noche tropical, por lo que se espera un ambiente cálido y agradable durante buena parte de la madrugada.

No obstante, la previsión no está completamente cerrada. Desde MeteoGalicia señalan a este medio que no se descarta la aparición de tormentas a lo largo de la jornada, incluso durante la noche, por lo que la evolución meteorológica seguirá siendo objeto de seguimiento hasta última hora.

San Juan con más medios que nunca

A Coruña afronta este San Juan con el mayor dispositivo de limpieza y concienciación ambiental de su historia. El Concello ha habilitado 25 puntos de recogida de residuos en las playas, reforzará la presencia de informadores ambientales y repartirá incentivos para fomentar el reciclaje, como entradas para el Aquapark de Cerceda y abonos del Básquet Coruña.

Además, se distribuirán 120 toneladas de madera en 14 puntos de reparto y se instalarán cerca de un centenar de aseos portátiles. El operativo de limpieza arrancará a las 6:00 horas del 24 de junio para recuperar la normalidad en los arenales tras una noche en la que ya se han autorizado más de 500 hogueras.