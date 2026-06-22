La Policía repartirá pulseras identificativas para menores durante la noche de San Juan en A Coruña

La celebración de la noche de San Juan en A Coruña contará este año con un refuerzo específico para la protección de los menores. La Policía Nacional pondrá en marcha un dispositivo preventivo centrado en la entrega de pulseras identificativas gratuitas para los niños que acudan a la playa y al paseo marítimo.

El punto de distribución se situará en una carpa instalada en la coraza del Orzán, donde agentes de la Policía Nacional comenzarán a repartir este material a partir de las 18:30 horas del 23 de junio. El objetivo es agilizar la localización de menores en caso de pérdida o desorientación durante una jornada de gran afluencia de público.

Las pulseras incluirán datos de contacto de los familiares, de forma que, si un menor se separa de su grupo, cualquier agente de Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, personal de seguridad privada o incluso ciudadanos puedan contactar de manera inmediata con sus responsables, reduciendo así los tiempos de respuesta.

La iniciativa está impulsada por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y se enmarca dentro del dispositivo especial previsto para una de las noches con mayor concentración de personas del año en la ciudad.

Recomendaciones básicas de seguridad

Junto a esta medida, las autoridades han recordado una serie de recomendaciones básicas de seguridad. En primer lugar, insisten en la importancia de mantener siempre vigilados a los menores en entornos de gran aglomeración, ya que es habitual que puedan desorientarse en cuestión de segundos.

También se pide especial atención a las pertenencias personales, evitando descuidos con móviles, carteras o bolsos, y recomendando no portar objetos de valor o grandes cantidades de dinero de forma visible o poco segura.

Por último, la Policía subraya la necesidad de mantener una actitud cívica durante la celebración y recuerda que, ante cualquier incidente, se debe avisar a los agentes desplegados o contactar con el teléfono de emergencias 091.

Asimismo, advierte de que el consumo excesivo de alcohol puede incrementar el riesgo de conflictos o situaciones peligrosas durante la noche festiva.