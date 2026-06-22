Orzán se llena en la víspera del San Juan de A Coruña y Riazor comienza a cubrirse de parcelas

A pocas horas de la noche de San Juan, las playas de A Coruña ya comienzan a transformarse. En Orzán, buena parte del arenal se encuentra este lunes por la tarde prácticamente parcelado, mientras que en Riazor las zonas reservadas empiezan a multiplicarse.

Las primeras horas de la víspera han dejado una imagen habitual de esta celebración, con numerosas tiendas de campaña repartidas por la arena y grupos de amigos y familias ocupando ya sus espacios para la noche.

Entre las parcelas se ven niños jugando con palas y pelotas, grupos de jóvenes improvisando partidos de voleibol y muchas personas ambientando la espera con música a través de altavoces portátiles.

El ambiente festivo ha ido creciendo conforme ha avanzado la tarde, especialmente en Orzán, donde apenas quedan ya espacios libres. En Riazor todavía hay más margen.

La ciudad se prepara así para una nueva noche de San Juan, una de las celebraciones más multitudinarias y emblemáticas de A Coruña, en la que miles de personas volverán a reunirse junto al mar para disfrutar de las hogueras, las sardinas y los fuegos artificiales.