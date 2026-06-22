La línea 4 de bus urbano de A Coruña ya circula por Xuxán con tres nuevas paradas en el barrio

La línea 4 del autobús urbano de A Coruña comenzó a circular este lunes por Xuxán, una incorporación que supone un importante avance en la movilidad del barrio y una de las demandas más reiteradas por sus residentes desde el desarrollo de la nueva zona residencial.

Desde primera hora de la mañana, los primeros vecinos ya utilizaron el servicio en las nuevas paradas habilitadas dentro del barrio, que pasa a contar con tres puntos de parada de la línea 4 para mejorar su conexión con distintos puntos de la ciudad.

La ampliación del recorrido permite que Xuxán se incorpore a la red de transporte urbano coruñesa, facilitando los desplazamientos diarios de los residentes y ofreciendo una alternativa más cómoda al vehículo privado. La línea operará con una frecuencia aproximada de 13 minutos.

La llegada del autobús a Xuxán era una de las principales reivindicaciones vecinales en un barrio que continúa creciendo en población y servicios. La entrada en funcionamiento de estas nuevas paradas busca responder a esa necesidad y mejorar la accesibilidad de una de las zonas de expansión más importantes de A Coruña.