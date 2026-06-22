Declarado un incendio en un solar en A Barcala, Cambre (A Coruña)

A última hora de la tarde de este lunes se ha declarado un incendio en un solar en la parroquia de A Barcala, en el municipio coruñés de Cambre.

Por el momento se desconoce la magnitud del fuego, aunque Quincemil ha podido confirmar que la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ya se encuentra en la zona, donde los equipos de extinción trabajan para controlar las llamas.

El incendio se localiza en una zona forestal próxima al río Mero y a las vías del tren, lo que ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario en ese tramo.

Además, Medio Rural ha movilizado una motobomba para ayudar a los bomberos de Cambre en las labores de extinción.

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