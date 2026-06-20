Las primeras paradas de autobús en Xuxán, en A Coruña, ya se dejan ver por el barrio

El bus urbano empezará a operar en los próximos días en el barrio de Xuxán, en A Coruña. La línea 4 ampliará su recorrido para dar servicio a los vecinos y ya son visibles las primeras paradas en sus calles, a falta de colocar los carteles. En total, serán tres, en ambos sentidos.

El pasado miércoles 10 de junio, el Concello y Tranvías anunciaban que la línea 4 modificaría su actual recorrido que finalizaba en el Barrio de las Flores, circulando por la avenida de Monelos y bordeando el entorno a través de la ronda de Camilo José Cela. Todo con el objetivo de que Xuxán contase por primera vez con una conexión directa con la red de transporte público urbano.

De esta manera, los autobuses accederán a Xuxán por la calle A Canteira y recorrerán el barrio por sus dos principales avenidas, incorporando tres nuevas paradas que mejorarán la movilidad de los vecinos y la conexión con el resto de la ciudad.

Las nuevas paradas estarán situadas en tres de las vías principales del barrio: dos en la avenida Fresas de Eirís, una entre la calle Campo de Galán y la calle A Viña y otra en la confluencia de la avenida con la calle Milagros Rey; y otra en la avenida de Xuxán, en el cruce con la calle Ángel Gómez.

Además, también se aprovechará dos paradas ya existentes en el viaducto que conecta las dos rotondas situadas entre la avenida de Monelos y el acceso a Xuxán, las paradas número 108 y 496, conectando con las líneas 1A y 12A.

Todavía se desconoce la fecha exacta en la que los autobuses empezarán a circular por Xuxán, pero todo apunta a que podría ser este martes 23 de junio, ya que la alcaldesa anunció hace un mes que el barrio contaría con autobús en San Juan.

El Concello anunció que la ampliación del recorrido no supondrá cambios en las frecuencias actuales de la línea 4. Dado que se reforzará el servicio con la incorporación de un autobús adicional, permitiendo mantener los tiempos de paso habituales y garantizar la cobertura del nuevo itinerario. El final de línea continuará situado en la parada de la ronda de Camilo José Cela frente al bloque 56, punto en el que actualmente ya se realiza la regulación del servicio.