Vecinos de Lonzas, en A Coruña, rechazan la nueva pista multideporte prevista en Pierre de Coubertin

Imagen de la inauguración de las pistas multideporte de Os Rosales. Concello de A Coruña.

Los vecinos y usuarios habituales del parque Pierre de Coubertin, en el barrio coruñés de Lonzas, han expresado su oposición al proyecto impulsado para instalar una nueva pista multideporte en este espacio público. A través de un comunicado, reclaman al Ayuntamiento que reconsidere la iniciativa y que escuche previamente a las personas que utilizan de forma cotidiana esta zona verde.

El principal motivo de la protesta es la falta de participación vecinal en la planificación de la actuación. Los residentes consideran que una intervención de estas características debería haber estado precedida por un proceso de información y consulta que permitiera recoger las opiniones de las familias, usuarios y colectivos que hacen uso habitual del parque.

Según explican, el parque Pierre de Coubertin es actualmente un espacio muy frecuentado y valorado por el vecindario, donde conviven actividades de ocio, paseo, juego y encuentro social. Los usuarios sostienen que la zona elegida para la nueva instalación deportiva es utilizada a diario por niños y adolescentes para jugar con el balón, desplazarse en bicicleta, patinar o reunirse al aire libre.

En este sentido, advierten de que la construcción de una infraestructura permanente reduciría la versatilidad del espacio, limitando algunos de los usos que actualmente se desarrollan de forma libre y abierta.

Otra de las preocupaciones trasladadas por los vecinos está relacionada con el posible incremento del ruido. Los firmantes del comunicado alertan de que la futura pista podría generar molestias acústicas para los residentes de la zona, además de afectar a equipamientos de carácter gerontológico situados en las inmediaciones.

Asimismo, cuestionan la necesidad de crear una nueva instalación deportiva cuando, según indican, existe una cancha de baloncesto bajo la pasarela peatonal de Salgado Torres que apenas registra actividad desde hace semanas. Por ello, consideran que antes de desarrollar nuevos equipamientos sería conveniente analizar el grado de utilización y el estado de las infraestructuras ya existentes en el entorno.

Los vecinos insisten en que su postura no supone un rechazo a la práctica deportiva ni a la mejora de los servicios públicos del barrio, sino una defensa de una planificación consensuada que tenga en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía.

Por ello, solicitan al Ayuntamiento la apertura de un proceso de diálogo que permita estudiar alternativas y alcanzar una solución compatible con la conservación de uno de los espacios de convivencia más utilizados de Lonzas.