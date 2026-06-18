La Xunta licitará este viernes la concesión de la estación de autobuses de A Coruña

Imagen exterior del acceso a la nueva estación de autobuses de A Coruña. Quincemil.

Hace cerca de medio año que la nueva estación de autobuses de A Coruña, que forma parte de la intermodal y cuyas obras finalizarán este año, está lista para su uso. Sin embargo, la licitación todavía no se había publicado. Lo hará este viernes la Xunta de Galicia, que publicará por un procedimiento de urgencia la licitación de la concesión en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

La decisión, según explica el Gobierno gallego en un comunicado, se debe a la falta de acuerdo con el Concello de A Coruña sobre una solución definitiva o provisional "que permita la apertura y puesta a disposición de la ciudadanía".

El convenio de junio del 2021, ratificado entre Xunta, Concello, Ministerio de Transportes y Adif, contemplaba la posibilidad de que el gobierno local, con la competencia de la explotación de la actual estación, continuase con su gestión en el nuevo espacio, ubicado en la intermodal en San Cristóbal.

Xunta y Concello acumulan meses de conversaciones respecto a esta gestión pero "para evitar que la situación se dilate en el tiempo, la Dirección Xeral de Mobilidade publicará la concesión de la nueva estación".

Las obras, competencia de la administración autonómica, terminaron a finales del año pasado e incluyen la nueva estación, un aparcamiento de vehículos y algunos elementos comunes entre la estación de autobuses y la ferroviaria, esta última correspondiente a Adif.

"La nueva estación de autobuses de A Coruña se encuentra plenamente rematada y disponible para su puesta en funcionamiento desde el primer trimestre del año", aseguran desde Presidencia.

Este anuncio coincide con un paro parcial en la circulación de trenes desde la estación coruñesa debido a las obras en la parte ferroviaria. Desde el pasado día 5, los trenes regionales con destino Vigo o las frecuencias con Ferrol y Lugo se hacen por carretera, en autobús, hasta Santiago y Betanzos.

La Xunta insta "a la necesidad de la apertura" al considerar que "prolongar la situación actual es incompatible con una utilización eficiente de los recursos públicos teniendo en cuenta la importante inversión realizada para su ejecución, así como los costes de conservación y mantenimiento de esta infraestructura". El presupuesto total supera los 45 millones de euros de los cuales 20 millones fueron aportados por el Gobierno gallego.

La nueva estación

La nueva estación de autobuses de A Coruña tiene dos niveles, uno superior al que se accede desde la avenida de A Sardiñeira, donde está la propia estación, el edificio de viajeros y una pasarela peatonal que une las dos estaciones y conecta con la Avenida do Ferrocarril.

Suma 20 dársenas de operación y 23 de regulación para los autobuses.

El aparcamiento, situado en el nivel inferior y que gestionará Adif, tendrá más de 560 plazas una vez se modifique el proyecto, que planteaba inicialmente 325 espacios de aparcamiento.

En total, la superficie útil supera los 29.600 metros cuadrados y el edificio de viajeros tiene 1.800 metros cuadrados.