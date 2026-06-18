Un vehículo impacta contra la mediana de la avenida da Pasaxe de A Coruña

Un vehículo impactó en la tarde de este jueves contra la mediana de la avenida da Pasaxe, en sentido entrada a la ciudad. El accidente se produjo en torno a las 21:05 horas.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local, una ambulancia y el servicio de grúa para la retirada del turismo, además de la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de las diligencias y del atestado. Por el momento se desconocen los motivos del impacto.

No hubo heridos de gravedad, según fuentes policiales, aunque una persona tuvo que ser atendida por el personal sanitario por lesiones leves.

El siniestro obligó a cortar un carril de la AC-12 en dirección de entrada, lo que provocó retenciones puntuales, si bien no se registraron importantes problemas de circulación.