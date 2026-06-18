A Coruña consolida su papel como motor económico de Galicia y reclama una agenda metropolitana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el Foro La Galicia que viene.

La alcaldesa Inés Rey participó el pasado martes en la apertura del V Foro Económico Español La Galicia que viene celebrado en el auditorio de Afundación, donde reivindicó que la ciudad está "en su mejor momento económico y social"

La intervención de la alcaldesa en el Foro La Galicia que viene dejó un mensaje nítido: A Coruña se reivindica como epicentro económico, social y demográfico de Galicia, y exige que las políticas autonómicas acompañen ese peso real.

El discurso combinó balance de gestión, lectura estratégica del momento que vive la ciudad y una llamada a redefinir las prioridades de la comunidad en torno a las áreas urbanas atlánticas.

Un relato de ciudad en expansión

La regidora enmarcó el momento actual en una narrativa de crecimiento sostenido. Recordó que hace un año afirmó que "A Coruña está en su mejor momento económico y social", y sostuvo que en 2026 esa afirmación "sigue plenamente vigente y ampliada".

La referencia inicial al éxito deportivo —ascensos del Dépor y del Básquet Coruña, títulos del Liceo, impulso del deporte femenino— funciona como metáfora de un estado de ánimo colectivo que, según la alcaldesa, se traslada a la economía y a la vida urbana.

Datos que apuntalan el liderazgo económico

El eje central del discurso fue la posición de A Coruña como principal motor económico de Galicia. Apoyándose en el Informe Ardán 2025, la alcaldesa subrayó que la comarca aporta casi la mitad del valor añadido empresarial de la comunidad y concentra el 38% de la facturación. La conclusión fue directa: "El futuro de la prosperidad gallega pasa por A Coruña".

Este énfasis busca reforzar la idea de que la planificación económica y territorial de Galicia debe alinearse con la realidad de las áreas urbanas, especialmente la coruñesa.

La "segunda gran modernización": balance político

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el Foro La Galicia que viene el pasado martes.

La alcaldesa reivindicó los avances logrados desde 2019, presentando su mandato como un período de desbloqueo de proyectos estratégicos: Intermodal, Cidade das TIC, fachada marítima y múltiples intervenciones urbanas.

El éxito de BiciCoruña —715.000 usos en cuatro meses— se utilizó como símbolo de un modelo urbano homologable al de ciudades europeas dinámicas. Destacando que A Coruña ha recuperado ambición y capacidad ejecutiva.

Vivienda: el gran desafío pendiente

El discurso situó la vivienda como el principal reto de la década. La alcaldesa destacó que hay más de 1.000 VPO en marcha, pero reclamó mayor implicación de la Xunta en las medidas adicionales que está llevando a cabo el gobierno municipal como la declaración de zona tensionada y la regulación de las viviendas turísticas. "Por el gobierno municipal no va a quedar".

Una Galicia urbana y atlántica

La regidora defendió una visión de Galicia centrada en sus áreas urbanas, alejándose de modelos territoriales "superados". A Coruña podría superar los 260.000 habitantes en la próxima década y su área acercarse al medio millón, lo que exige políticas metropolitanas, especialmente en transporte público.

Alvedro como símbolo de la falta de corresponsabilidad

La alcaldesa denunció la "soledad" del Concello en la financiación de rutas aéreas en Alvedro, pese a que —según subrayó— beneficia a toda Galicia. Reclamó una respuesta "seria y continuada" por parte de la Xunta.

Orgullo de ciudad

La alcaldesa finalizó su intervención con un guiño al atractivo urbano de la ciudad: "A Coruña es una urbe que enamora". La alcaldesa puso como ejemplo testimonios de deportistas recién llegados a la ciudad para reforzar la idea de una ciudad vibrante, acogedora y con capacidad de retener talento.