La odisea de encontrar taller en A Coruña: "No damos cita hasta dentro de tres meses"

Que se te estropee el coche nunca son buenas noticias. Ni para el bolsillo ni para los pies. Pero en A Coruña hay un problema añadido: encontrar un taller que te lo arregle. Coger te lo cogen, pero más te vale sentarte a esperar hasta que te lo devuelvan. Y es que algunos talleres de la ciudad están dando hasta tres meses de espera. Eso sin contar lo que les lleve repararlo.

Cada vez son más los conductores que optan por llevar sus vehículos a municipios como Carballo, Santa Comba, Cerceda o incluso Ferrol para evitar meses de espera. "Hay gente que dice: prefiero llevarlo a Ferrol y tenerlo en dos semanas que tenerlo cuatro meses parado delante de un taller", explica Adrián, conductor de grúas de Casásmóvil.

El verdadero problema lo tienen los talleres especializados en chapa y electrónica. Es decir, aquellos arreglos que vienen de un accidente de tráfico o los que dependen de la parte eléctrica del vehículo como puede ser el consumo de batería.

La situación responde a un problema que se repite en numerosos sectores, pero que en el mundo de la automoción parece haberse agravado especialmente: la falta de personal. "No hay profesionales", responde Pedro, de Taprec auto. Lo dice mientras arregla el golpe de un coche que seguramente llevaba meses esperando ser reparado. Y es que ahora mismo tiene una lista de espera de tres meses. "Estoy dando cita para septiembre", asegura.

En su taller de chapa en la avenida del Ferrocarril tiene unos 150 coches a la espera de ser reparados. "Trabajo hay, lo que no hay es gente", asegura. Y el motivo no lo achaca a los sueldos, sino a que "apenas hay relevo y el que hay se rifa entre todos los talleres que hay".

Primera Línea caraudio Quincemil

Lo mismo ocurre en Primera Línea caraudio, ubicado a escasos metros de estos últimos. En su caso se encargan de reparar los fallos electrónicos de los vehículos. Ellos no aceptan coches hasta después de agosto. "Los que cogemos ya avisamos que mínimo una semana van a estar sin coche", explica Tatiana desde la oficina. Y es que se trata de reparaciones que "pueden llevar entre uno o diez días dependiendo de lo que sea". "Si no tenemos la pieza, hay que pedirla y eso también tarda".

Buscar otras opciones

Ante esta situación, los conductores amplían cada vez más el radio de búsqueda. "Últimamente se llevan muchos coches para la zona de Ferrol, Santa Comba, Lugo o Carballo", asegura Adrián desde Casásmovil.

Aunque pueda parecer un inconveniente adicional, en muchos casos el traslado no supone un coste extra para el propietario. Dependiendo de la póliza contratada, las aseguradoras cubren el transporte del vehículo hasta determinados kilómetros y, si la distancia es mayor, pueden recurrir a camiones especializados para trasladarlo junto a otros automóviles.

La decisión final depende de cada conductor. Quienes necesitan el coche para trabajar o para desplazarse diariamente aceptan lo que sea. "Lo prefieren a tener el coche cuatro meses aparcado delante del taller", añade el conductor de grúas que ya ha ido más de una vez hasta Carballo a dejar algún que otro destrozo.

Desde enero sin coche

Y eso, aún es poco. En el caso de Alberto Rilo, lleva desde enero esperando a que alguien dé con su avería. "Un día me empezó a salir humo blanco del tubo de escape y todavía sigo sin saber el motivo", explica. En ese momento se puso a llamar talleres como un loco. "Todos me decían que no me lo podían coger, que tendría que esperar meses. Después de llamar a 50, uno me lo cogió a las dos semanas", indica.

Al ver que pasaba un mes le preguntó por él. A lo que este le responde que "no había podido ponerse". "A los dos meses voy por el lugar y me dice que no sabe lo que tiene el coche y que busque otro taller", asegura enfadado. Otra búsqueda. Otro taller. A día de hoy, a mediados de junio, todavía no lo tiene.

A estas alturas no se plantea llevarlo hasta otro punto de la comarca, ya que el seguro no le cubre el traslado. Sin embargo, es una opción que sí que se plantean muchos. Un fenómeno que hace apenas unos años resultaba poco habitual y que hoy se ha convertido en una de las consecuencias más visibles de la falta de profesionales en el sector de la automoción.

Porque el problema ya no es solo que el coche se averíe. En A Coruña, cada vez es más complicado encontrar quién lo repare a tiempo.