A Coruña mejorará el parque infantil de la Plaza de Pontevedra, que ampliará su capacidad

El Concello da Coruña avanza con la hoja de ruta del Plan de Barrios 2025-27, que en los próximos meses sumará una nueva actuación de mejora en el Ensanche, donde se llevará a cabo la ampliación del parque infantil de la plaza de Pontevedra.

La alcaldesa, Inés Rey, informó este miércoles de la salida a licitación de las obras, que supondrán una inversión de 432.000 euros. El objetivo principal es que la superficie actual de juegos gane capacidad y sume nuevos equipamientos, "una medida que entendemos necesaria, dada la afluencia diaria de niñas y niños que utilizan el parque", tanto en horario de mañana —por parte del alumnado del CEIP Eusebio da Guarda— como por la tarde.

El parque infantil cuenta actualmente con capacidad para 94 personas usuarias. Tras la ampliación de la instalación, esta se duplicará hasta superar las 200. El conjunto de actuaciones incluye la renovación de la superficie amortiguada y también la incorporación de nuevos juegos de carácter inclusivo, que fomenten el desarrollo sensorial y la integración de menores con movilidad reducida.

Además de los trabajos en el área infantil, el Concello aprovechará también para ejecutar mejoras en la red de riego, los espacios ajardinados y el mobiliario urbano del entorno.

Las mejoras previstas en la zona de juegos se suman a la renovación de la iluminación que se ejecutará en el conjunto de la plaza para que la red gane en eficiencia y ahorro energético. Dicha intervención salió a licitación a comienzos de este mes de junio y supondrá una inversión adicional de 450.000 euros.

Impulso al Plan de parques infantiles

En las últimas semanas, el gobierno local ha venido avanzando en las acciones correspondientes al Plan de parques infantiles 2025-2030, una medida promovida por el Gobierno de Inés Rey con el objetivo de que, a medio plazo, todas las familias de la ciudad tengan, como mínimo, un parque infantil a diez minutos de su vivienda.

Tras la reciente renovación del parque infantil de A Palloza, el Concello sigue dando pasos firmes para ejecutar la renovación de la zona de juegos de la guardería de O Ventorrillo, la primera de la ciudad que contará con una superficie cubierta.

Además, ya se están ultimando los trámites para iniciar las obras de ampliación y remodelación del parque infantil de la plaza de Portugal.