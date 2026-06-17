A Coruña destinará 357.000 euros a la humanización de la calle Ramón de la Sagra

La Xunta de Goberno Local del Concello de A Coruña ha dado luz verde este miércoles a la licitación de las obras de humanización de la calle Ramón de la Sagra, en el Ensanche. La actuación supondrá una inversión de 357.000 euros y forma parte de las intervenciones previstas en el Plan de Barrios 2025-2027.

Según explicó la alcaldesa, Inés Rey, el objetivo es mejorar la accesibilidad peatonal y reforzar la presencia de zonas verdes a lo largo de todo el recorrido. Para ello, se aprovechará el ancho actual de la calzada para ampliar las aceras e incorporar nuevo arbolado.

La actuación permitirá ganar espacio público sin que ello tenga impacto sobre la circulación rodada ni sobre las plazas de aparcamiento existentes.

Las obras servirán además para dar continuidad a la renovación del itinerario peatonal que conecta con el entorno de Alfonso Molina, donde actualmente se está ejecutando la mejora de las aceras entre las calles Fernández Latorre y José Cornide.

Con esta intervención, el Concello continúa desarrollando las actuaciones previstas para el Ensanche dentro del Plan de Barrios 2025-2027, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad del espacio urbano.