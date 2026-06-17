A Coruña contará con un dispositivo especial de bus en San Juan 2026: horarios y paradas

Centenares de personas frente a una hoguera en la noche de San Juan en 2022 en A Coruña. M. Dylan – Europa Press

A Coruña continúa la cuenta atrás para San Juan 2026. La noche del 23 al 24 de junio es una de las más esperadas por miles de coruñeses, que disfrutan la magia de esta festividad saltando las hogueras y con las sardinas y el churrasco que cada año llenan las calles.

La ciudad contará con un servicio especial de transporte durante la noche para evitar el uso de coches particulares. Así, habrá 9 buses lanzadera desde la plaza de Pontevedra con la última salida a las 02:30 horas del día 24.

A partir de las 03:00 horas del día 24 de junio quedará en servicio el Búho, con salidas a las horas en punto y a las medias. El servicio de las horas seguirá el itinerario habitual; el de las medias lo hará en sentido inverso, es decir, primero pasará por los Castros continuando hacia el Castrillón. Realizarán su última salida a las 07:00 horas.

Desde Tranvías, señalan que mediante este dispositivo especial 'Noche de San Juan' se comunicará el entorno de Plaza de Pontevedra con los distintos barrios de la ciudad. Con el objeto de que resulte más familiar la identificación del destino de cada una de las lanzaderas se mantienen los números de las líneas y sus denominaciones, coincidentes con cada una de las zonas a las que prestan servicio, según el siguiente detalle: