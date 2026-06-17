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A Coruña contará con un dispositivo especial de bus en San Juan 2026: horarios y paradas
La ciudad se prepara para disfrutar de su noche más mágica, habrá 9 buses lanzadera desde la plaza de Pontevedra hasta las 02:30 horas
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A Coruña continúa la cuenta atrás para San Juan 2026. La noche del 23 al 24 de junio es una de las más esperadas por miles de coruñeses, que disfrutan la magia de esta festividad saltando las hogueras y con las sardinas y el churrasco que cada año llenan las calles.
La ciudad contará con un servicio especial de transporte durante la noche para evitar el uso de coches particulares. Así, habrá 9 buses lanzadera desde la plaza de Pontevedra con la última salida a las 02:30 horas del día 24.
A partir de las 03:00 horas del día 24 de junio quedará en servicio el Búho, con salidas a las horas en punto y a las medias. El servicio de las horas seguirá el itinerario habitual; el de las medias lo hará en sentido inverso, es decir, primero pasará por los Castros continuando hacia el Castrillón. Realizarán su última salida a las 07:00 horas.
Desde Tranvías, señalan que mediante este dispositivo especial 'Noche de San Juan' se comunicará el entorno de Plaza de Pontevedra con los distintos barrios de la ciudad. Con el objeto de que resulte más familiar la identificación del destino de cada una de las lanzaderas se mantienen los números de las líneas y sus denominaciones, coincidentes con cada una de las zonas a las que prestan servicio, según el siguiente detalle:
- Línea 1: Salida de Plaza de Pontevedra, incorporándose en Plaza de Orense a su itinerario habitual. Circulará por la Avda. de Oza en lugar de hacerlo por la Avda. del Ejército. De esta forma se prestará servicio a la Gaiteira, Los Castros y Castrillón, bajando por la Avda. de Monelos.
- Línea 1A: Salida de Plaza de Pontevedra, incorporándose en Plaza de Orense a su itinerario habitual. Con este servicio se atenderá a la zona de Salvador de Madariaga, Pajaritas, Mato Grande, Barrio de las Flores, Eirís, Pedralonga y A Pasaxe, si bien a este último se llegará si hay usuarios que lo demanden; en caso contrario, dará la vuelta para retornar a la Plaza de Pontevedra.
- Línea 3: Prestará servicio desde Plaza de Pontevedra a Los Rosales siguiendo su itinerario habitual en dicho tramo, atendiendo a Ciudad Escolar, Labañou, Los Rosales y San Pedro de Visma.
- Línea (3A) Circular Ciudad Vieja – Monte Alto: De Plaza de Pontevedra a Monte Alto, prestará servicio con el siguiente itinerario: Plaza de Pontevedra, Obelisco, Puerta Real, Parrote, Maestranza, Orillamar, Adormideras, Ronda de Montealto, Mercado de Hércules, Avda. de Hércules, C/ de la Torre, Plaza de España, Hípica, Abente y Lago, Obelisco y Plaza de Pontevedra
- Línea 6: De Plaza de Pontevedra a Meicende, prestando servicio a las zonas de Paseo de los Puentes-Santa Margarita, parte alta de la Sagrada Familia, Agra del Orzán y Ventorrillo, en su parte más cercana a la Avda. de Finisterre, continuando por la Moura hasta Meicende.
- Línea 7: De Plaza de Pontevedra al Ventorrillo atendiendo a Peruleiro, Ronda de Outeiro, Agra del Orzán y todo el entorno de Villa de Negreira.
- Línea 11: De Plaza de Pontevedra a los Mallos. Prestará servicio a Pla y Cancela, entorno de Ronda de Nelle (zona Mallos), Mallos, Vioño y parte baja de la Sagrada Familia.
- Línea 21. De Plaza de Pontevedra a Novo Mesoiro, prestando servicio al entorno de Cuatro Caminos-Corte Inglés, Segunda Fase de Elviña, Pablo Picasso, Birloque, Martinete, Mesoiro y Novo Mesoiro.
- Línea 24: De Plaza de Pontevedra a Zapateira, hará el itinerario habitual de la línea 24, la primera salida será a las 00:30 horas manteniendo una salida cada 30 minutos hasta las 02:30 horas.