La sardina llega con fuerza a A Coruña a una semana de San Juan: "No hay mucha pero es muy buena"

A apenas una semana de San Juan, las sardinas ya empiezan a ocupar un lugar destacado en las pescaderías de A Coruña. En el Mercado Municipal de Eusebio da Guarda, en la plaza de Lugo, las primeras remesas de uno de los productos más demandados de estas fechas ya están llegando, aunque todavía con cierta escasez.

La calidad, sin embargo, convence a las vendedoras, que confían en que la oferta aumente conforme se acerque el 23 de junio. "La sardina está a 7 euros y es preciosa. No hay mucha pero es muy buena. Este año empezó a llegar más pronto y se está vendiendo muy bien, además de que está más rica que el año pasado. Los barcos que han llegado hasta ahora han estado bastante cargados, y esperemos que llegue mucho más antes de San Juan", explica una de las pescaderas.

La tradicional noche de las hogueras suele disparar la demanda de sardina en toda Galicia y, especialmente, en A Coruña, donde es uno de los alimentos imprescindibles de la celebración. Por el momento, los precios se mantienen contenidos, aunque los vendedores advierten de que todo dependerá de las capturas de los próximos días.

"La sardina es de buena calidad, pero de momento hay poca y si no dejan pescar a los barcos no habrá mucha para San Juan y estará cara", señala otra de las pescaderas del mercado. "Ahora mismo los precios están baratos, pero por ejemplo el fin de semana hubo muy poca y se vendió a 12 euros".

El calendario juega a favor este año

Las expectativas del sector son optimistas debido a cómo cae este año la festividad. El hecho de que San Juan se celebre en martes permitirá que las embarcaciones puedan salir a faenar y abastecer las lonjas justo el día anterior.

"Lo bueno es que este año San Juan cae martes y los barcos llegan el lunes, así que cuadra bien", apunta otra vendedora.

Con la cuenta atrás ya en marcha, las pescaderías de la plaza de Lugo confían en que la llegada de más capturas mantenga los precios estables y garantice que no falten sardinas en las parrillas coruñesas durante una de las noches más esperadas del año.