Los bomberos acuden de nuevo al garaje en Sada (A Coruña) por la reactivación del fuego

Los bomberos acudieron de nuevo a primera hora de este martes al garaje de Sada (A Coruña) en el que se produjo un incendio en la tarde del lunes, debido a una reactivación del fuego, según indican desde el 112 Galicia.

Los efectivos realizaron labores de enfriamiento en el inmueble situado en el número 44 del callejón de la Laguna, donde el incendio se había dado por extinguido horas antes. El suceso, que ocurrió sobre las 18:00 horas de ayer, se saldó con una persona afectada por inhalación de humo, que tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Posible origen en un vehículo

Todo apunta a que el fuego se produjo en un vehículo estacionado en el garaje. Un particular alertó a los servicios de emergencia al observar una gran cantidad de humo saliendo del interior del inmueble.

Durante la llamada al 112, el alertante indicó además que una persona que se encontraba dentro del garaje estaba pidiendo ayuda, por lo que se movilizó una ambulancia para atenderla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Betanzos, Policía Local y Protección Civil de Sada. También fueron avisados los Bomberos de Arteixo para colaborar en el operativo si fuese necesario.