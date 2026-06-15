Roban de madrugada en un taxi estacionado en O Ventorillo, en A Coruña

Un taxi estacionado en el barrio de O Ventorrillo, en A Coruña, sufrió un robo durante la madrugada de este lunes. El vehículo, que se encontraba aparcado en la calle Monasterio de Caaveiro, a la altura del número 5, apareció con la ventanilla delantera del lado del copiloto rota.

Así lo ha indicado un vecino de la zona, que explica a Quincemil que los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas. Según relata, presenció lo sucedido desde su vivienda y alertó a la Policía.

En un vídeo grabado tras el suceso puede verse el vehículo con la ventanilla rota, posteriormente precintada con cinta policial, así como el interior completamente revuelto.

La Policía Nacional ya detuvo el pasado 3 de mayo al presunto autor de nueve robos con fuerza en vehículos cometidos en el barrio de O Castrillón, en A Coruña. La detención se produjo de madrugada, cuando los agentes sorprendieron al hombre in fraganti mientras robaba en un coche estacionado en la calle Javier López López. El sospechoso intentó huir a la carrera, aunque fue interceptado por los policías a escasos metros.