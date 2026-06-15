Feijóo sorprende en A Coruña jugando al fútbol con su hijo: "No juego en la Selección porque no quiero"

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a mostrar su lado más personal. El líder del Partido Popular compartió este domingo en sus redes sociales una imagen en la que aparece jugando al fútbol con su hijo en la Plaza de Vigo, en A Coruña, y dejó una de esas frases con las que acostumbra a tirar de retranca.

"Viendo esta imagen, es evidente que 'no juego en la Selección porque no quiero'", escribió el político gallego junto a una fotografía en la que se le ve golpeando el balón mientras su hijo, con unos guantes de portero, se prepara para detenerlo.

La instantánea llega además en un día especial para los aficionados al fútbol. España debuta este lunes en el Mundial y Feijóo quiso aprovechar la ocasión para mostrar su apoyo al combinado nacional. "Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!", añadió.

Viendo esta imagen, es evidente que "no juego en la Selección porque no quiero".



Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país.



¡Vamos España! pic.twitter.com/guo3PLUpZb — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 14, 2026

No es la primera vez que el expresidente de la Xunta deja entrever su pasión por el deporte rey, pues es habitual del estadio de Riazor cuando su agenda se lo permite.