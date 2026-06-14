A Coruña invertirá casi 120.000 euros en la zona deportiva de San Pedro de Visma

Presentación del proyecto de la nueva zona de deportes de playa de San Pedro de Visma

El Concello de A Coruña ha adjudicado las obras de renovación de la zona de deportes de playa de San Pedro de Visma, una actuación que supondrá la modernización de estas instalaciones y la mejora de sus condiciones de uso para deportistas y aficionados.

El proyecto contará con una inversión de 119.196,87 euros y forma parte de las actuaciones impulsadas por el Gobierno local para ampliar y mejorar la red de equipamientos deportivos de la ciudad.

Las obras permitirán renovar por completo el recinto, que dispondrá de una superficie de juego de aproximadamente 1.200 metros cuadrados y estará preparado para la práctica de disciplinas como el voleibol playa, el balonmano playa, el fútbol playa y el tenis playa.

Más seguridad y mejores condiciones de juego

La intervención contempla la mejora de la calidad de la superficie deportiva y del sistema de drenaje, incluyendo nuevas infraestructuras subterráneas para facilitar la evacuación del agua.

Además, el complejo contará con un nuevo cierre perimetral y redes de protección con el objetivo de incrementar la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones. El proyecto incluye también la instalación de un sistema de iluminación LED de alta eficiencia, compuesto por cuatro báculos de ocho metros de altura, que permitirá la práctica deportiva en horario nocturno.

A estas actuaciones se sumarán trabajos de recuperación y pintado de elementos existentes, así como diferentes mejoras en el entorno del recinto.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la creciente popularidad de estas disciplinas en la ciudad y señaló que las nuevas instalaciones contribuirán a impulsar la práctica de los deportes de playa entre la ciudadanía.

Plan para mejorar las instalaciones deportivas

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora y ampliación de los equipamientos deportivos de A Coruña. En este contexto, el Concello trabaja también en el desarrollo del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, una herramienta destinada a detectar necesidades, planificar inversiones y reforzar la oferta deportiva municipal en los próximos años.