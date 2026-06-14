A Coruña deja atrás los 35 grados y afronta un domingo más fresco y con nubes

A Coruña amanece este domingo con nubes y temperaturas más suaves tras el intenso calor del sábado Quincemil

A Coruña amanece este domingo con un tiempo muy diferente al del día anterior. Tras la histórica jornada de calor que llevó a los termómetros a superar los 35 grados, la ciudad afronta un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad.

Según las previsiones meteorológicas, la máxima alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima se situará en torno a los 20. Aunque el ambiente seguirá siendo cálido, los valores serán notablemente inferiores a los registrados durante la jornada del sábado.

Los cielos estarán nubosos durante buena parte del día y no se descarta alguna precipitación débil, especialmente durante la tarde. La probabilidad de lluvia ronda el 40%, aunque no se esperan acumulaciones importantes.

El cambio de tiempo llega después de un sábado excepcional en el que A Coruña registró una de las jornadas más calurosas de su historia en un mes de junio. El episodio estuvo marcado por la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África, que disparó los termómetros por encima de los 35 grados.

Pese al descenso térmico, el domingo seguirá invitando a disfrutar de actividades al aire libre y de las playas de la ciudad, aunque con un ambiente menos extremo que el vivido durante la víspera.