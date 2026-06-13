Una salida de vía en O Pedrido, en Bergondo (A Coruña) deja un herido leve y provoca retenciones

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en el puente de O Pedrido, en Bergondo, provocó retenciones en la circulación después de que un vehículo se saliese de la vía y quedase atravesado sobre la calzada.

Como consecuencia del siniestro, una persona resultó herida leve y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar. El vehículo permaneció cruzado en el puente, dificultando el paso del resto de conductores y generando problemas de circulación en la zona.

Para agilizar el tráfico, efectivos de Protección Civil de Bergondo solicitaron autorización a la Guardia Civil de Tráfico para desplazar ligeramente el turismo y habilitar así un carril de paso mientras se desarrollaban las labores de asistencia.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, miembros de Protección Civil de Bergondo y personal sanitario del 061.