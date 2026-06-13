La Festa dos Porcos llena de música y gastronomía la Praza da Tolerancia de A Coruña

La Praza da Tolerancia de A Coruña acoge este sábado una nueva edición de la Festa dos Porcos, una de las citas más populares del calendario vecinal coruñés. El evento tiene este año un significado especial al coincidir con el 50 aniversario de la asociación vecinal organizadora, que ha preparado una jornada repleta de música, gastronomía y propuestas para todas las edades.

La programación arrancó durante la mañana con un taller con Tigre de Papel y una ruta en bicicleta de la mano de Lilicleta. La sesión vermú contó además con la actuación de los Combos de Música Moderna del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.

A primera hora de la tarde comenzó también el reparto del tradicional arroz con porco, el gran protagonista gastronómico de una celebración que cada año reúne a cientos de vecinos en la plaza.

El arroz con porco de la Festa dos Porcos

La fiesta continúa durante toda la jornada con una amplia programación musical. Sobre el escenario pasarán Los Jinetes del Trópico, Adhara & Ritman, A Banda da Balbina, Omiri y La Yaya DJ, que pondrán ritmo a una celebración que se prolongará hasta la madrugada.

El programa incluye además las danzas tradicionales de Donaire, la actuación de las Pandereteiras de la Asociación Vecinal, el espectáculo de circo de Patty Diphusa y una zona de juegos populares dirigida al público infantil.