Culleredo (A Coruña) escucha al sector del taxi antes de decidir sobre el área de prestación conjunta

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, mantuvo un primer encuentro con los taxistas del municipio para abordar la propuesta de crear un área de prestación conjunta impulsada por la Xunta de Galicia y el Concello de A Coruña.

Durante la reunión, los profesionales trasladaron su preocupación por los posibles efectos de la medida, mientras que el regidor insistió en la necesidad de contar con informes técnicos que permitan evaluar su impacto.

El encuentro, celebrado en el salón de plenos, reunió a numerosos profesionales del sector y sirvió para intercambiar impresiones sobre una iniciativa que permitiría a los taxis operar de forma conjunta en varios municipios del área metropolitana.

Rioboo explicó que, una vez la Xunta inicie formalmente la tramitación del proyecto, los ayuntamientos dispondrán de un plazo de tres meses para emitir sus informes. Durante ese proceso también podrán presentar alegaciones las organizaciones profesionales, sindicales, empresariales y de consumidores.

Los taxistas expresaron sus dudas sobre las consecuencias que podría tener la medida, especialmente en las zonas rurales o menos pobladas del municipio. Entre las inquietudes trasladadas al alcalde figuran una posible reducción de la calidad del servicio y la incertidumbre sobre el funcionamiento del futuro órgano de gestión. Los profesionales también plantearon interrogantes sobre cuestiones como la concesión y transmisión de licencias, la fijación de tarifas o la organización de los turnos de trabajo.

Rioboo reclama informes técnicos

Por su parte, Rioboo defendió que una decisión de este alcance debe sustentarse en informes técnicos rigurosos. A su juicio, la información facilitada hasta el momento por la Xunta resulta insuficiente para valorar todas las implicaciones del nuevo modelo. "Una propuesta de estas características debe cimentarse desde el inicio en un estudio riguroso", sostuvo el alcalde, que avanzó además que en los próximos días mantendrá una reunión con las asociaciones vecinales para conocer también su opinión sobre la iniciativa.

El regidor garantizó que el Concello defenderá un modelo que permita mantener un servicio de calidad para los vecinos y que, al mismo tiempo, resulte justo para los profesionales del sector.