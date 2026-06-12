Los dos principales acusados por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña expresan su arrepentimiento

Los tres acusados por la muerte de Yoel Quispe y sus abogados en la Audiencia Provincial de A Coruña. M. Dylan - Europa Press.

El juicio por la muerte de Yoel Quispe afronta sus últimos pasos en la Audiencia Provincial de A Coruña con el caso ya en manos del Tribunal del Jurado. En la jornada final de la vista oral, los dos jóvenes que permanecen procesados aprovecharon su última intervención para trasladar un mensaje de arrepentimiento a los familiares de la víctima.

El acusado que admitió haber asestado la cuchillada mortal mostró su pesar por lo sucedido y dirigió sus disculpas tanto a la familia de Yoel como a la suya propia. También pidió perdón el otro procesado, señalado por las acusaciones por su presunta participación en los momentos previos a la agresión.

La sesión estuvo marcada además por la salida definitiva del procedimiento de un tercer joven que había llegado a juicio bajo sospecha de haber colaborado en los hechos. El magistrado entendió que las pruebas practicadas no permitían sostener una acusación contra él, por lo que acordó su absolución antes incluso de que el jurado comience sus deliberaciones.

Mientras tanto, las posiciones de acusaciones y defensas continúan enfrentadas. La Fiscalía sostiene que la muerte de Yoel fue un asesinato y mantiene la petición de 20 años de prisión para los dos acusados, a los que atribuye una actuación conjunta. Las acusaciones particulares elevan esa solicitud hasta los 25 años de cárcel.

Durante sus informes finales, las partes que ejercen la acusación defendieron que la víctima no tuvo posibilidad de reaccionar ante el ataque y descartaron que existiesen circunstancias que justificasen o atenuasen la actuación de los procesados.

Las defensas, por el contrario, cuestionaron que haya quedado acreditada una intención homicida y reclamaron la absolución. En el caso del joven que reconoció la autoría de la puñalada, su representación legal planteó como alternativa una condena por homicidio imprudente.

Falleció en la Nochebuena de 2023

La muerte de Yoel Quispe se produjo durante la madrugada de Nochebuena de 2023 en A Coruña, en el contexto de una serie de enfrentamientos ocurridos en la zona. A lo largo de las sesiones celebradas en la Audiencia han declarado agentes policiales, testigos, especialistas forenses y familiares del fallecido, que han reconstruido los acontecimientos previos a la agresión.