Muere un hombre en Oleiros (A Coruña) tras precipitarse desde una escalera mientras trabajaba

Un hombre falleció este miércoles por la noche en el municipio de Oleiros, en A Coruña, después de sufrir una caída desde una escalera mientras realizaba trabajos en un invernadero ubicado en la Rúa Cabaleiros, en la parroquia de San Pedro de Nós.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el incidente tuvo lugar en torno a las 21:30 horas, momento en el que el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 alertó al 112 Galicia para solicitar apoyo en las labores de rescate. La víctima había caído desde una escalera y quedó suspendida por un arnés, lo que obligó a intervenir a distintos equipos especializados.

Tras recibir el aviso, el centro de coordinación movilizó a los efectivos de Emergencias Oleiros, así como a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que acudieron al lugar para colaborar en el operativo.

Una vez que los equipos consiguieron rescatar al hombre, los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con el objetivo de recuperar sus constantes vitales. Sin embargo, pese a los intentos realizados durante la intervención, no fue posible revertir la situación.

Finalmente, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.