Detenidos en A Coruña dos hermanos por una oleada de robos violentos a mujeres mayores

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a dos hermanos como presuntos autores de al menos cinco robos con violencia cometidos contra mujeres de edad avanzada en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación desarrollada por el Grupo de Policía Judicial.

Las pesquisas apuntan a un mismo patrón de actuación: los detenidos seguían previamente a las víctimas para identificar si portaban joyas visibles, esperando el momento más propicio para abordarlas y sustraerles cadenas u otros objetos de valor.

Uno de los hechos más graves se produjo el pasado 28 de abril, cuando una mujer de 76 años fue atacada en el portal de su vivienda en la avenida de Arteixo. Según la investigación, un joven la abordó cuando se disponía a acceder al ascensor. "La agarra fuertemente por el cuello y le arranca una cadena de oro, provocando la caída al suelo de la víctima", detalla el informe policial. Un segundo individuo le esperaba en el exterior para huir juntos.

Un día después, en la calle Caballeros, dos mujeres de edad avanzada fueron abordadas a plena luz del día por los mismos sospechosos. En ese caso, intentaron sustraerles las cadenas de oro que llevaban al cuello, logrando consumar el robo en una de ellas.

El 1 de mayo, otra mujer octogenaria fue víctima de un nuevo asalto en la calle Alcalde Marchesi, cuando esperaba el ascensor de su vivienda. Según la Policía, uno de los individuos "le arranca de forma sorpresiva y violenta la cadena de oro, provocando su caída".

Los investigadores también han vinculado a los detenidos con un robo anterior, ocurrido el 2 de febrero en la zona de Elviña, en el que una mujer octogenaria fue inmovilizada para sustraerle el bolso.

El trabajo del Grupo de Policía Judicial permitió identificar a los dos sospechosos, que resultaron ser hermanos, gracias a distintas gestiones de investigación y seguimiento. Posteriormente, ambos fueron detenidos en dispositivos coordinados con unidades de Seguridad Ciudadana.

Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad decretó el ingreso en prisión de ambos detenidos, según ha informado la Policía Nacional.

En el marco de la operación, los agentes han logrado recuperar parte de las joyas sustraídas en dos de los robos, así como una cantidad de dinero que podría proceder de la venta de los objetos robados.

La investigación continúa abierta, ya que no se descarta la implicación de los detenidos en otros robos violentos similares ocurridos en la ciudad en los últimos meses, dado el patrón repetido de actuación detectado por los agentes.