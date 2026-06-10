Un vídeo muestra la esencia de A Coruña en poco más de dos minutos: "Grabé a lo largo de varios meses"

Mostrar la esencia de A Coruña en apenas dos minutos y a través de la técnica del timelapse. Ese fue el reto que se propuso hace un año el videógrafo Daniel Almeida, que este miércoles ha culminado su proyecto con la publicación de un vídeo en sus redes sociales en el que recorre algunos de los rincones más y menos emblemáticos de la ciudad.

La entrada de trasatlánticos al puerto, la calle Real, el paseo marítimo, las principales arterias urbanas o el muelle de abrigo son algunas de las localizaciones que Almeida ha inmortalizado en una pieza audiovisual que condensa horas de grabación en poco más de dos minutos.

"Quise darle una vuelta a la visión que tengo de la ciudad utilizando esta técnica. Así que se me ocurrió pasar por distintos puntos de la ciudad a lo largo de varios meses", señala a Quincemil.

Un proceso que finalmente se prolongó durante un año en sus ratos libres. "Cuando veía que iba a haber algún acontecimiento especial, como por ejemplo la entrada de un crucero grande con una luz adecuada, me desplazaba a grabar el amanecer o cuando veía que iba a haber un atardecer chulo en el paseo marítimo, me dedicaba esa tarde concreta a hacer el plano", dice Daniel.

No es la primera vez que hace un vídeo de A Coruña utilizando esta técnica. Sin embargo, en esta ocasión quiso combinar el timelapse con el movimiento de cámara para conseguir imágenes más dinámicas. "Es una técnica de vídeo que consiste en comprimir el tiempo y lo que sucede, por ejemplo, a lo largo de 20 minutos, condensándolo en unos pocos segundos. Es ese tipo de vídeos en los que ves cómo las nubes se mueven deprisa", explica el videógrafo.

Para elaborar el proyecto Daniel recorrió diferentes escenarios a pie filmando desplazamientos regulares entre tomas. "A lo mejor un minuto y medio se condensa en 15 segundos mientras yo camino por todo el paseo marítimo y de esa forma se consigue un plano muy dinámico", apunta. "Por ejemplo, al principio del vídeo se ve cómo un crucero entra en la ciudad y es una escena que a lo mejor sucede en 20 o 25 minutos. Yo lo condenso en 15 segundos y se ve cómo el día amanece y el barco atraca", añade.

Todo ello con la mirada puesta en una persona que visita la ciudad por primera vez. "Me pongo en el lugar de un turista y trato de mostrar cuáles son los sitios ideales para conocer de la ciudad y de esa forma aparecen todos los planos", concluye.