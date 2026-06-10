Galicia acoge la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal centrada en la protección de las víctimas

Galicia se ha convertido esta semana en punto de encuentro del Ministerio Fiscal con la celebración de la Escuela de Verano 2026, una cita formativa que reúne a fiscales de distintos puntos del país para abordar los retos actuales en la protección de las víctimas dentro del proceso penal.

La inauguración tuvo lugar en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, en A Coruña, y estuvo presidida por la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, que destacó la importancia de avanzar hacia una justicia más cercana, humana y coordinada, capaz de ofrecer una respuesta integral a las personas afectadas por delitos.

En su intervención, Eiró subrayó que el eje de esta edición pasa por reforzar la atención a las víctimas desde una perspectiva más amplia que la estrictamente jurídica, incorporando el acompañamiento institucional y la prevención de la revictimización. "La protección de las víctimas requiere coordinación de recursos y una atención que evite la revictimización", señaló.

La apertura institucional contó con la presencia de representantes del ámbito judicial y político, entre ellos responsables de la Fiscalía, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña, además de autoridades locales de Bergondo. Todos ellos coincidieron en la relevancia de Galicia como sede de este encuentro formativo de referencia.

Durante tres jornadas, el programa abordará cuestiones clave como la evolución del tratamiento procesal de las víctimas, las garantías en los procedimientos penales y las medidas de protección en casos de especial vulnerabilidad. También se analizarán ámbitos como la violencia de género y sexual, la atención a menores o la respuesta ante grandes catástrofes.

La organización de la Escuela de Verano corre a cargo de la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, con la colaboración de la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña, consolidando una cita ya asentada en el calendario formativo de la carrera fiscal.

El encuentro se prolongará hasta el viernes, cuando está prevista su clausura con la participación de la Fiscal General del Estado, en un marco que, según destacó la organización, favorece el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación entre profesionales del Ministerio Fiscal.