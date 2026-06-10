El Concello de A Coruña no ajustará el presupuesto al déficit por un Real Decreto del Gobierno

José Manuel Lage, Inés Rey y Francisco Díaz Gallego, en una imagen de archivo previa a un pleno de A Coruña.

El Concello de A Coruña ha avanzado este miércoles que no presentará ningún ajuste del presupuesto ni un plan económico financiero 2026-2027, meses después de que un informe del interventor general señalara un déficit de 12 millones de euros en el presupuesto del 2025. El motivo está en un nuevo Real Decreto del Gobierno central que recoge medidas relativas precisamente a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

El texto, del 2 de junio y que entró en vigor dos días después, establece la excepción en la obligación de aprobar un plan económico-financiero este año y el próximo para las entidades locales que incumplieran la regla de gasto en sus cuentas del 2025 o del 2026. Esto aplica en el caso de que haya sido por utilizar el remanente de tesorería para gastos generales o en caso de que el exceso de financiación resulte de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

Como condición, se establece que el pago medio a proveedores no supere el máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

En un informe municipal se explica que la liquidación del presupuesto de 2024 señalaba un incumplimiento de la regla de gasto por el que se elaboró un plan para el período 2025-2026 sin medidas correctoras. Para este año se iba a proceder igual.

El análisis señaló el carácter excepcional y "contable" de la liquidación del 2025 debido a cuestiones como una deuda viva del 15,93% en el primer trimestre de este año, una cifra considerada baja.

Otro argumento está en el pago medio a proveedores, de 24,25 días en el pasado mes de mayo y de 20,95 días atendiendo a los seis últimos meses.

Además, para explicar los resultados del 2025, el informe municipal también señala una amortización de la deuda de casi 22 millones de euros a la cual se destinó un suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería de la liquidación del año anterior. El documento también señala ingresos pendientes del ejercicio del 2025, recibidos este año por un importe de más de 4 millones de euros.

A todo ello se suman nuevas ordenanzas que también repercutirán en los ingresos municipales como la tasa turística o el servicio de basuras o el plan de regularización de concesiones.

Sin embargo, durante la elaboración de este plan económico financiero se aprobó el nuevo Real Decreto de los recursos de los sistemas de financiación territorial, con esa excepción que hace innecesaria la redacción del proyecto.

El informe municipal concluye que "a evolución favorable dos dereitos recoñecidos, con ingresos efectivos nalgúns casos, unida ás estimacións realizadas para os próximos meses, evitan a adopción de medidas específicas no gasto, preservando deste xeito as previsións de investimentos nos barrios e os servizos á cidadanía". De todas formas, aconseja una evaluación trimestral de la evolución de los ingresos y de la adopción de nuevas medidas de eficiencia en el gasto estructural y el cierre de las cuentas del 2026 con equilibrio financiero.

Críticas y bloqueo desde la oposición

El texto del interventor del pasado mes de abril, que situaba el incumplimiento de la regla de gasto en unos 12 millones de euros, despertó grandes críticas en la oposición.

Desde el PP, su portavoz Miguel Lorenzo lamentó que esta es "la peor gestión económica de la historia de la ciudad", alegando además una supuesta cifra de 400 millones de euros sin ejecutar en inversiones en los últimos ejercicios.

"El Ayuntamiento es un barco con agujeros por todos lados. No les llegan las manos para tapar tantas vías de agua y cuando esto pasa, el barco se hunde irremediablemente", criticó entonces el popular.

Por su parte, el BNG anunció que dejaría de apoyar al gobierno local en los asuntos que lleve a pleno si el déficit presupuestario se traducía en un recorte de servicios públicos o en las inversiones en los barrios.

Su portavoz y candidata a la alcaldía, Avia Veira, aseguraba que si esto se producía "romperemos os pactos orzamentarios porque toda esa información se nos ocultou cando negociamos o orzamento de 2026".

Al no producirse esos recortes, a las puertas de un nuevo pleno municipal que tendrá lugar este jueves, quedará por ver si el BNG vuelve a apoyar de nuevo al gobierno municipal en sus propuestas.