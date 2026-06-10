Ofrecido por:
Así fue la celebración de 25 años de la promoción 2001 de Compañía de María de A Coruña
El curso que terminó COU en 2001, nacidos en su mayoría en 1983, recordó viejas anécdotas en el colegio antes de celebrarlo por todo lo alto en el Tavenier
Otra celebración por 25 años: La promoción de 2001 del colegio Santa María del Mar de A Coruña celebra su 25 aniversario
La promoción de 2001 de Compañía de María volvió a visitar el pasado sábado las aulas y la iglesia que les vio crecer en un acto conmemorativo de 25 aniversario. Esta generación, la última que hizo COU, está compuesta por personas nacidas en 1983 junto a otras que repitieron cursos anteriores.
La cita fue a las 12:30 horas en el colegio e incluyó una visita por la iglesia y una ceremonia simbólica dentro de ella. Los antiguos alumnos recordaron anécdotas de cuando eran pequeños, y también hicieron una ofrenda floral. Los asistentes también cantaron las canciones que entonaban de pequeños en la capilla del colegio: Si cantas mi cantar, Unha xuntanza de amor, Celestial Niña y el Himno de Santa Juana de Lestonnac.
Tras una visita al resto del colegio, el patio y una foto frente a las emblemáticas escalinatas del centro, los alumnos fueron a celebrar su cuarto de siglo en Le Tavernier, donde disfrutaron de un almuerzo y de más anécdotas sobre la infancia compartida.