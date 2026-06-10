Así fue la celebración de 25 años de la promoción 2001 de Compañía de María de A Coruña

Los alumnos de la promoción de Compañía de María 2001, en la iglesia del colegio

La promoción de 2001 de Compañía de María volvió a visitar el pasado sábado las aulas y la iglesia que les vio crecer en un acto conmemorativo de 25 aniversario. Esta generación, la última que hizo COU, está compuesta por personas nacidas en 1983 junto a otras que repitieron cursos anteriores.

La cita fue a las 12:30 horas en el colegio e incluyó una visita por la iglesia y una ceremonia simbólica dentro de ella. Los antiguos alumnos recordaron anécdotas de cuando eran pequeños, y también hicieron una ofrenda floral. Los asistentes también cantaron las canciones que entonaban de pequeños en la capilla del colegio: Si cantas mi cantar, Unha xuntanza de amor, Celestial Niña y el Himno de Santa Juana de Lestonnac.

Tras una visita al resto del colegio, el patio y una foto frente a las emblemáticas escalinatas del centro, los alumnos fueron a celebrar su cuarto de siglo en Le Tavernier, donde disfrutaron de un almuerzo y de más anécdotas sobre la infancia compartida.