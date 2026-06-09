Peritos descartan que el acusado de matar a Yoel Quispe en A Coruña tuviese afectadas sus capacidades

Varias personas se concentran durante el primer día del juicio por Yoel Quispe, en la Audiencia Provincial de A Coruña M. Dylan - Europa Press

El autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, —que inicialmente intentó culpar a otra persona hasta que posteriormente fue detenido— no tenía sus capacidades volitivas ni cognitivas afectadas, según han señalado peritos en el juicio que se celebra en la Audiencia coruñesa. También han rechazado que un diagnóstico de capacidad intelectual límite pudiese afectarle en este sentido.

Así lo han declarado a preguntas de Fiscalía y acusaciones particulares, pero también de la defensa del autor confeso, que le preguntó, en concreto, por el diagnóstico de capacidad intelectual límite realizado en la cárcel de Teixeiro, explicó la letrada, tras su ingreso en prisión.

De este joven, que acudió voluntariamente a la policía porque, según declaró uno de los agentes que prestó testimonio en esta jornada, quería aportar información sobre el caso —aunque luego fue detenido al confirmarse que era la persona que testigos identificaban como el autor—, los peritos han afirmado que no había, previamente, ningún tratamiento por enfermedad mental o un informe sobre una capacidad intelectual límite.

En todo caso, han aseverado que quienes lo presentan son "personas normalizadas" sin que afecte a su capacidad cognitiva y volitiva. Todo esto en una sesión que se ha centrado en el caso de las acusaciones de descartar una afectación por consumo de alcohol y drogas en los tres acusados por estos hechos o de intentar demostrarlo en el caso de las defensas.

Un policía ha asegurado, antes de la declaración de estos peritos, que el joven que presuntamente le dio al autor confeso del apuñalamiento la navaja —esta nunca fue encontrada— tuvo, a juicio de los investigadores, "una cooperación necesaria". Del otro acusado, presunto encubridor, un investigador sostuvo que tenía "conocimiento al detalle" de lo sucedido y que "no" facilitó información.

De la lesión que presentaba la víctima, los forenses han especificado que afectó al corazón y que profundizó el arma en varias capas, con rotura de alguna costilla. "Por las dos", han indicado al ser preguntados si fue por el filo de la navaja o por la fuerza. Confirmaron también un elevado consumo de alcohol en la víctima, pero sin concretar si eso pudo afectar a su capacidad de reacción.

Condena o absolución

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

Así consideran autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación. Esto con solicitud previa de sobreseimiento de la causa tanto para el que, según las acusaciones, presuntamente entregó la navaja como para el que actuó como encubridor o como cómplice, algo que rechazan los abogados de ambos jóvenes.

Alternativamente a la absolución, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.