Los taxistas de A Coruña, sobre el área conjunta: de "es el futuro" a "solo para algo puntual"

Taxistas de A Coruña en la zona de bolsa de taxis del aeropuerto de Alvedro. Quincemil

Los taxistas de A Coruña agrupados en las dos asociaciones del sector aplauden la propuesta de crear un área de prestación conjunta del servicio en cinco municipios de la comarca coruñesa, debatida este lunes por la Xunta de Galicia y representantes de los ayuntamientos. Entre los profesionales de los concellos hay diferencias, ya que la medida planteada no se considera adecuada "de manera global" o para todo el año.

Radio Taxi y Tele Taxi coinciden en dar la bienvenida a la solución propuesta en A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. "Fuimos precursores en defender que se pudiera hacer el servicio en varios ayuntamientos. No se pueden poner puertas a la Gran Coruña, no queremos límites al servicio en Fonteculler o en el puente de A Pasaxe", expone Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi, quien defiende una tarifa única.

Este profesional se apoya en la demanda para respaldar que el taxi que hoy deja a un cliente en un municipio distinto a aquel para el que tiene licencia en el futuro puede recoger a otro cliente en ese concello y trasladarlo a otro. "Lo que la gente quiere es que haya un taxi disponible, no le importa de qué ayuntamiento sea", explica.

Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, considera que trabajar en un área conjunta "mejoraría la conectividad" a través del taxi. Justifica la medida, entre otras razones, porque cree que "la ciudad de A Coruña absorbe mucha población de otros ayuntamientos que se moviliza para trabajar".

La reducción de tiempos de espera para los clientes y el aumento de oferta en horas punta o con motivo de eventos masivos como conciertos en la ciudad y fiestas en la comarca son para Villamisar "ventajas" que aportaría el servicio en un territorio conjunto.

De una opinión parecida es Eladio Lamela, presidente de la entidad que agrupa a los taxistas de Cambre, que apela a la "unión". "Yo estaría encantado de ampliar el servicio. Es el futuro del sector. Cuando hay fiestas en este ayuntamiento no nos arreglamos entre los 23 taxistas con licencia", cuenta.

Lamela defiende también la implantación de "aplicaciones eficientes" para reservar vehículos, así como la "modernización" del servicio.

"El rural sale perdiendo"

En Culleredo no hay tanto optimismo. Compartir territorio para atender la demanda solo se ve positivo “de forma puntual, limitada a momentos determinados”, señala el presidente de la asociación de taxistas, Ricardo Fariña.

Este profesional se refiere a ampliar la oferta con vehículos de otros ayuntamientos cuando la demanda es muy alta por eventos multitudinarios como fiestas en determinadas horas. Cree, en cambio, que en ámbitos "más rurales, los vecinos salen perdiendo". "En lugares pequeños, la población se verá desabastecida del servicio".

Las asociaciones de taxistas y otros colectivos sectoriales, además de sindicatos, serán escuchados por la Xunta en la tramitación del proceso para implantar, si finalmente hay acuerdo, el área de prestación conjunta del servicio del taxi.

Los ayuntamientos también tendrán que manifestar consenso. La aplicación de esta área especial necesitará dos tercios de los cinco concellos y precisaría adaptaciones técnicas y jurídicas, ya que cada municipio tiene sus propias ordenanzas de movilidad que recogen el servicio de taxi.