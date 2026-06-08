Evacuado al hospital un conductor tras un accidente en Bergondo (A Coruña)

Un conductor tuvo que ser excarcelado este lunes por la tarde tras sufrir una salida de la vía en Bergondo (A Coruña). Posteriormente, fue trasladado por los servicios sanitarios al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Según el 112, el accidente ocurrió sobre las 15:00 horas y fue un particular quien informó a la central de emergencias de la salida de vía de un coche en el kilómetro 3 de la AC-162, en Bergondo. El conductor permanecía consciente, pero atrapado en el interior del vehículo semivolcado.

El servicio de emergencias pidió la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Betanzos, Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Bergondo y servicios de mantenimiento de la carretera.

El herido fue liberado por los bomberos y retirado por una de las ventanillas del coche, tras lo que fue evacuado en ambulancia al centro hospitalario.