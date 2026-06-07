Mar de Mares retira más de una tonelada de residuos del fondo marino de A Coruña

La Dársena de la Marina de A Coruña volvió a convertirse este domingo en escenario de una de las acciones más emblemáticas del Festival Mar de Mares.

La VII Gran Limpieza de Fondos Marinos SIGNUS reunió a cerca de un centenar de voluntarios con un objetivo común: retirar residuos del fondo marino y concienciar sobre el impacto de la actividad humana en los ecosistemas oceánicos.

La iniciativa, organizada con el apoyo de Signus Ecovalor y coordinada técnicamente por Buceo Galicia, logró extraer más de una tonelada de residuos de los fondos de la dársena coruñesa.

Entre los hallazgos más llamativos aparecieron bicicletas, neumáticos, cabos y hasta un singular bote de mostaza del siglo XIX, una pieza que evidencia cómo los restos de distintas épocas continúan acumulándose bajo la superficie del mar.

La jornada contó con la participación de alrededor de 100 personas, entre ellas 40 buceadores y más de 50 voluntarios y colaboradores en tierra. También se sumó a la limpieza Guillermo Carracedo, padrino de la XIII edición de Mar de Mares, que participó activamente como buceador.

Carracedo destacó que el valor de este tipo de acciones va mucho más allá de la cantidad de residuos retirados. "No solo importa lo que conseguimos sacar hoy del fondo del mar, sino también la concienciación que generamos en la sociedad", señaló durante la actividad.

Además, subrayó que esta iniciativa representa la esencia del festival al reunir a ciudadanía, entidades públicas y empresas en torno a un objetivo común. "Todo aquello que no vemos también cuenta y necesitamos unirnos para hacerlo posible", afirmó.

15 toneladas de basura marina

Aunque la cifra de residuos recogidos sigue siendo impactante, desde la organización destacan un dato positivo: la cantidad retirada ha disminuido respecto a ediciones anteriores. Esta tendencia podría reflejar una mejora progresiva en el estado de los fondos marinos y una mayor sensibilización ciudadana sobre la gestión de los residuos.

A lo largo de sus diferentes ediciones, la Gran Limpieza de Fondos Marinos ha permitido retirar cerca de 15 toneladas de basura marina, consolidándose como una de las principales acciones de sensibilización ambiental del festival y una llamada de atención sobre la necesidad de proteger los ecosistemas costeros.

Mientras tanto, Mar de Mares continúa su programación hasta el próximo 14 de junio con actividades vinculadas a la cultura oceánica, la ciencia, la gastronomía y el futuro del mar.

Entre las próximas citas destacan el IV Foro Azul Mar de Mares, que reunirá a expertos, instituciones y empresas para debatir sobre sostenibilidad y economía azul, así como diferentes rutas, talleres y encuentros culturales que acercarán a la ciudadanía a la realidad marítima de Galicia.