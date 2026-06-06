Cientos de personas se movilizan por la vivienda en A Coruña: "Basta ya de especular"

La vivienda ha vuelto este sábado al centro del debate social en A Coruña. Cientos de personas participaron esta mañana en la manifestación convocada por la Plataforma polo Dereito á Vivenda y el Sindicato do Barrio da Falperra al grito de "a vivenda é un dereito e non un negocio".

La movilización, que forma parte de una jornada de protestas celebradas simultáneamente en distintas ciudades del país, ha partido de la plaza de Ourense y avanza hacia la plaza de María Pita bajo el lema "Ni alquileres por las nubes ni salarios por el suelo".

Entre pancartas, consignas y carteles reivindicativos, los participantes denuncian las crecientes dificultades para acceder tanto a la compra como al alquiler de una vivienda en la ciudad. La protesta pone el foco en el aumento sostenido de los precios, la expansión de los pisos turísticos, la proliferación de los alquileres temporales y la escasez de vivienda pública asequible.

Y es que, según los datos expuestos por el colectivo, el precio de la vivienda se ha incrementado un 80 % en los últimos diez años, mientras que el número de viviendas turísticas ha crecido entre un 50 % y un 60 %. Además, la plataforma sostiene que alrededor del 90 % de estos alojamientos operan de forma irregular.

Durante la movilización, el portavoz de la Plataforma polo Dereito á Vivenda, Santiago Lamelo, insistió en que uno de los principales problemas es la creciente consideración de la vivienda como un producto de inversión en lugar de un derecho básico. "Se está convertendo a vivenda nun activo financeiro", afirmó, una situación que, a su juicio, está alejando el acceso a la vivienda de buena parte de la población.

Lamelo denunció que el incremento de los precios está obligando a muchas personas a vivir en condiciones precarias, compartiendo pisos o incluso habitaciones. "Ata se están vendendo habitacións como se foran pisos, é unha tolemia", señaló. También criticó la falta de regulación y control sobre determinadas fórmulas de alquiler, especialmente los arrendamientos por habitaciones, sobre los que aseguró que existe una escasa supervisión administrativa.

El portavoz también se refirió a la declaración de zonas tensionadas y consideró que, aunque la medida puede resultar positiva, está teniendo un impacto limitado por la falta de mecanismos de control. "Se non hai control para que se cumpran as medidas, tampouco hai control para que se cumpra a zona tensionada", manifestó.

En este sentido, reclamó una mayor inspección sobre los alquileres temporales, los límites de precios y el uso de viviendas vacías con fines especulativos.

Apoyo de organizaciones políticas

La manifestación también contó con la presencia y el respaldo de organizaciones como Esquerda Unida, Podemos Coruña y Movemento Sumar Coruña, que en la víspera habían realizado un llamamiento a la participación ciudadana.

Las tres formaciones defendieron que la crisis de la vivienda es uno de los principales problemas que afronta actualmente A Coruña y alertaron de que el aumento de los alquileres, la falta de oferta asequible y la escasez de vivienda pública están convirtiendo un derecho básico en un lujo para una parte creciente de la población, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras.

Además, reclamaron una mayor implicación del Ayuntamiento en la movilización de vivienda pública municipal y una interlocución más firme con la Xunta para exigir inversiones y medidas que permitan ampliar el acceso a una vivienda asequible. Las organizaciones mostraron su apoyo a la convocatoria impulsada por entidades sociales y vecinales y animaron a la ciudadanía a seguir movilizándose para reclamar soluciones al problema habitacional.